Под видом военных учений. Китай активно готовится к нападению на Тайвань

Наращивание военного присутствия вокруг Тайваня и постоянная тренировка наступательных навыков позволяет Пекину быстро перейти от мирных учений к внезапному проведению военных операций.
Главные тезисы
- Китай увеличивает военное присутствие и тренируется наступательным навыкам вокруг Тайваня, готовясь к возможному нападению.
- По мнению экспертов, Китай наращивает способность проводить внезапные военные операции на Тайване, улучшая военно-воздушные и десантные возможности.
- Тайваньские представители заявляют о постоянной готовности десантных сил Китая к возможному вторжению, с участием авиации и новых ракетных систем.
Китай способен внезапно напасть на Тайвань
По словам тайваньских и американских чиновников и экспертов, Китай увеличил свою способность совершить внезапное нападение на Тайвань благодаря более быстрым воздушным и десантным операциям, новым артиллерийским системам и более боеспособным десантным и десантно-штурмовым подразделениям.
Тайваньские представители оборонного ведомства заявили, что операции Народно-освободительной армии Китая теперь включают в себя постоянную подготовку десантных сил вблизи портов отправления для вторжения на Тайвань.
Поддерживается постоянная готовность высаживающихся на Тайвань подразделений армейской авиации и новой ракетной системы, способной нанести удар по любой точке острова.
Глава Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирал Сэмюэл Папаро считает, что это «очень близко» к тому моменту, когда «фиговый лист учений» может замаскировать подготовку к нападению.
По данным министерства обороны Тайваня, боевые самолеты китайской армии входят в зону идентификации противовоздушной обороны Тайваня более 245 раз в месяц, пять лет назад это случалось менее 10 раз в месяц. Они также пересекают срединную линию в Тайванском проливе 120 раз в месяц.
Представитель оборонного ведомства США добавил, что ВМС Китая держит около десяти военных судов вокруг Тайваня. Это дает возможность перейти к морской блокировке острова за считанные часы.
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