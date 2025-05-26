Под видом военных учений. Китай активно готовится к нападению на Тайвань

Наращивание военного присутствия вокруг Тайваня и постоянная тренировка наступательных навыков позволяет Пекину быстро перейти от мирных учений к внезапному проведению военных операций.

Китай способен внезапно напасть на Тайвань

По словам тайваньских и американских чиновников и экспертов, Китай увеличил свою способность совершить внезапное нападение на Тайвань благодаря более быстрым воздушным и десантным операциям, новым артиллерийским системам и более боеспособным десантным и десантно-штурмовым подразделениям.

Один высокопоставленный тайваньский военный чиновник заявил, что китайские военно-воздушные и ракетные подразделения, которые должны играть определенную роль во вторжении на Тайвань, улучшились до такой степени, что они могут «перейти от мирного времени к военным операциям в любое время». Поделиться

Тайваньские представители оборонного ведомства заявили, что операции Народно-освободительной армии Китая теперь включают в себя постоянную подготовку десантных сил вблизи портов отправления для вторжения на Тайвань.

Поддерживается постоянная готовность высаживающихся на Тайвань подразделений армейской авиации и новой ракетной системы, способной нанести удар по любой точке острова.

Глава Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирал Сэмюэл Папаро считает, что это «очень близко» к тому моменту, когда «фиговый лист учений» может замаскировать подготовку к нападению.

По данным министерства обороны Тайваня, боевые самолеты китайской армии входят в зону идентификации противовоздушной обороны Тайваня более 245 раз в месяц, пять лет назад это случалось менее 10 раз в месяц. Они также пересекают срединную линию в Тайванском проливе 120 раз в месяц.

Представитель оборонного ведомства США добавил, что ВМС Китая держит около десяти военных судов вокруг Тайваня. Это дает возможность перейти к морской блокировке острова за считанные часы.