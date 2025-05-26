Під виглядом військових навчань. Китай активно готується до нападу на Тайвань

Нарощування військової присутності довкола Тайваню та постійне тренування наступальних навичок дозволяє Пекіну швидко перейти від мирних навчань до раптового проведення воєнних операцій.

Китай здатний раптово напасти на Тайвань

За словами тайванських та американських чиновників та експертів, Китай збільшив свою здатність здійснити раптовий напад на Тайвань завдяки швидшим повітряним та десантним операціям, новим артилерійським системам та більш боєздатним десантним та десантно-штурмовим підрозділам.

Один високопоставлений тайванський військовий чиновник заявив, що китайські військово-повітряні та ракетні підрозділи, які мали б відігравати певну роль у вторгненні на Тайвань, покращилися до такої міри, що вони можуть «перейти від мирного часу до воєнних операцій у будь-який час». Поширити

Тайванські представники оборонного відомства заявили, що операції Народно-визвольної армії Китаю тепер включають постійну підготовку десантних сил поблизу портів відправлення для вторгнення на Тайвань.

Підтримується постійна готовність підрозділів армійської авіації, які висаджуватимуться на Тайвань, та нової ракетної системи, здатної завдати удару по будь-якій точці острова.

Глава Індо-Тихоокеанського командування збройних сил США адмірал Семюел Папаро, вважає, що це «дуже близько» до того моменту, коли «фіговий листок навчань» може замаскувати підготовку до нападу.

За даними міністерства оборони Тайваню, бойові літаки китайської армії входять у зону ідентифікації протиповітряної оборони Тайваню понад 245 разів на місяць, п'ять років тому це траплялося менш як 10 разів на місяць. Вони також перетинають серединну лінію в Тайванській протоці 120 разів на місяць.

Представник оборонного відомства США додав, що ВМС Китаю тримає приблизно десять військових суден навколо Тайваню. Це дає можливість перейти до морського блокування острова за лічені години.