Китай намагався вбити віцепрезидентку Тайваню — хто зірвав замах

Розвідка Чехії офіційно підтвердила, що запобігла замаху на колишню віцепрезидентку Тайваню Сяо Бі-хім під час її візиту до країни в березні 2024 року.

Чехія зірвала замах на віцепрезидентку Тайваню

З заявою з цього приводу виступив спікер чеської військової розвідки Ян Пейсек.

За словами останнього, Сяо була мішенню "осіб, легалізованих на дипломатичних посадах у китайському посольстві в Празі".

Розвідка Чехії дізналася про те, що вони стежили за нею і збирали дані про програму посадовиці та її зустрічі з чеськими посадовцями.

Ми навіть зафіксували спроби китайської цивільної розвідки створити умови для демонстративних дій проти людини, яка перебуває під захистом, які, однак, не вийшли за межі підготовчого етапу, — додав Пейсек. Поширити

Як стверджує чеська розвідка, агенти китайського посольства мали намір організувати наїзд на кортеж, яким віцепрезидентка Тайваню пересувалась під час візиту до Праги.