Китай намагався вбити віцепрезидентку Тайваню — хто зірвав замах
Категорія
Світ
Дата публікації

Китай намагався вбити віцепрезидентку Тайваню — хто зірвав замах

Чехія зірвала замах на віцепрезидентку Тайваню
Джерело:  AFP

Розвідка Чехії офіційно підтвердила, що запобігла замаху на колишню віцепрезидентку Тайваню Сяо Бі-хім під час її візиту до країни в березні 2024 року.

Головні тези:

  • Агенти китайського посольства планували організувати наїзд на кортеж посадовиці.
  • Сяо Бі-хім наголосила, що її не налякають дії Китаю.

Чехія зірвала замах на віцепрезидентку Тайваню

З заявою з цього приводу виступив спікер чеської військової розвідки Ян Пейсек.

За словами останнього, Сяо була мішенню "осіб, легалізованих на дипломатичних посадах у китайському посольстві в Празі".

Розвідка Чехії дізналася про те, що вони стежили за нею і збирали дані про програму посадовиці та її зустрічі з чеськими посадовцями.

Ми навіть зафіксували спроби китайської цивільної розвідки створити умови для демонстративних дій проти людини, яка перебуває під захистом, які, однак, не вийшли за межі підготовчого етапу, — додав Пейсек.

Як стверджує чеська розвідка, агенти китайського посольства мали намір організувати наїзд на кортеж, яким віцепрезидентка Тайваню пересувалась під час візиту до Праги.

Сама Сяо, коментуючи інформацію про замах на неї, наголосила, що "незаконні дії" Комуністичної партії Китаю її не залякають і вона "продовжуватиме відстоювати інтереси Тайваню на міжнародній арені.”

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Коли Китай атакує Тайвань — прогноз адмірала Папаро
Що буде з Тайванем
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Під виглядом військових навчань. Китай активно готується до нападу на Тайвань
Китай
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
США готуються до майже "неминучого" вторгнення Китаю на Тайвань
Гегсет

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?