Китай намагався вбити віцепрезидентку Тайваню — хто зірвав замах

Розвідка Чехії офіційно підтвердила, що запобігла замаху на колишню віцепрезидентку Тайваню Сяо Бі-хім під час її візиту до країни в березні 2024 року.
Головні тези:
- Агенти китайського посольства планували організувати наїзд на кортеж посадовиці.
- Сяо Бі-хім наголосила, що її не налякають дії Китаю.
Чехія зірвала замах на віцепрезидентку Тайваню
З заявою з цього приводу виступив спікер чеської військової розвідки Ян Пейсек.
За словами останнього, Сяо була мішенню "осіб, легалізованих на дипломатичних посадах у китайському посольстві в Празі".
Розвідка Чехії дізналася про те, що вони стежили за нею і збирали дані про програму посадовиці та її зустрічі з чеськими посадовцями.
Як стверджує чеська розвідка, агенти китайського посольства мали намір організувати наїзд на кортеж, яким віцепрезидентка Тайваню пересувалась під час візиту до Праги.
Сама Сяо, коментуючи інформацію про замах на неї, наголосила, що "незаконні дії" Комуністичної партії Китаю її не залякають і вона "продовжуватиме відстоювати інтереси Тайваню на міжнародній арені.”
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