США готуються до майже "неминучого" вторгнення Китаю на Тайвань

Глава Пентагону Піт Гегсет публічно попередив глобальних гравців: масштабне вторгнення Китаю на Тайвань "може бути неминучим", і тому союзники США в Індо-Тихоокеанському регіоні повинні збільшити витрати на оборону.

США закликають готуватися до найгіршого сценарію

На переконання Гегсета, Китай має намір стати гегемоном в Азії та вже вдається до небезпечних кроків на цьому шляху.

Глава Міноборони США закликав світ сприйняти його заяву як терміновий "дзвін тривоги".

Він також попередив, що будь-яка спроба КНР захопити Тайвань призведе до руйнівних наслідків для Індо-Тихоокеанського регіону та світу.

Немає причин прикрашати це. Загроза, яку становить Китай, реальна, і вона може бути неминучою. Ми сподіваємося, що ні, але це точно може бути так, — заявив Гегсет. Поширити

Він також наголосив, що союзники Штатів в Індо-Тихоокеанському регіоні повинні наслідувати "новий приклад" Європи, зобов'язавшись збільшити витрати на оборону, тому що "час має вирішальне значення".