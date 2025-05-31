США готуються до майже "неминучого" вторгнення Китаю на Тайвань

Глава Пентагону Піт Гегсет публічно попередив глобальних гравців: масштабне вторгнення Китаю на Тайвань "може бути неминучим", і тому союзники США в Індо-Тихоокеанському регіоні повинні збільшити витрати на оборону.
Головні тези:
- Гегсет запевнив, що США "не прагнуть конфлікту" з Китаєм.
- Попри це, вони не дозволять, щоб Китай забрав у рабство їхніх союзників.
США закликають готуватися до найгіршого сценарію
На переконання Гегсета, Китай має намір стати гегемоном в Азії та вже вдається до небезпечних кроків на цьому шляху.
Глава Міноборони США закликав світ сприйняти його заяву як терміновий "дзвін тривоги".
Він також попередив, що будь-яка спроба КНР захопити Тайвань призведе до руйнівних наслідків для Індо-Тихоокеанського регіону та світу.
Він також наголосив, що союзники Штатів в Індо-Тихоокеанському регіоні повинні наслідувати "новий приклад" Європи, зобов'язавшись збільшити витрати на оборону, тому що "час має вирішальне значення".
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