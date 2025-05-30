Трамп звинуватив Китай у порушенні торговельної угоди — про що йдеться

Президент США Дональд Трамп 30 травня звинуватив Китай у порушенні кількома тижнями раніше укладеної торговельної угоди зі Сполученими Штатами.

Трамп накинувся зі звинуваченнями на Китай

Про це він написав у соцмережі Х.

Погана новина в тому, що Китай – можливо, це не так дивно чути декому - повністю порушив угоду з нами. Дональд Трамп Президент США

Він не уточнив, як саме Китай порушив торговельну угоду, укладену на початку цього місяця між двома країнами.

Водночас Трамп зазначив, що угода була укладена, щоб «врятувати Китай від поганої ситуації».

Two weeks ago China was in grave economic danger! The very high Tariffs I set made it virtually impossible for China to TRADE into the United States marketplace which is, by far, number one in the World. We went, in effect, COLD TURKEY with China, and it was devastating for them.… — Trump Posts on 𝕏 (@trump_repost) May 30, 2025

Закрилося багато заводів і виникли, м’яко кажучи, «громадянські заворушення». Я бачив, що відбувається, і мені це не сподобалося. Я швидко уклав угоду з Китаєм, щоб врятувати їх від ситуації, яка, на мою думку, була б дуже поганою, і я не хотів, щоб це сталося. Завдяки цій угоді все швидко стабілізувалося, і Китай повернувся до звичайної роботи. Всі були щасливі.

Нагадаємо, що 12 травня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що уряди Сполучених Штатів і Китаю домовилися значно знизити рівень мит на товари один одного впродовж 90 днів.