Трамп звинуватив Китай у порушенні торговельної угоди — про що йдеться
Категорія
Економіка
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Трамп звинуватив Китай у порушенні торговельної угоди — про що йдеться

Donald Trump
Трамп

Президент США Дональд Трамп 30 травня звинуватив Китай у порушенні кількома тижнями раніше укладеної торговельної угоди зі Сполученими Штатами.

Головні тези:

  • Трамп звинуватив Китай у порушенні торговельної угоди, укладеної на початку цього місяця.
  • Трамп стверджує, що угода була укладена для врятування Китаю від складної ситуації з економікою.
  • При введенні мит на імпорт китайських товарів в США та співвідповіді з боку Китаю, міжнародні відносини значно погіршилися.

Трамп накинувся зі звинуваченнями на Китай

Про це він написав у соцмережі Х.

Погана новина в тому, що Китай – можливо, це не так дивно чути декому - повністю порушив угоду з нами.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Він не уточнив, як саме Китай порушив торговельну угоду, укладену на початку цього місяця між двома країнами.

Водночас Трамп зазначив, що угода була укладена, щоб «врятувати Китай від поганої ситуації».

Закрилося багато заводів і виникли, м’яко кажучи, «громадянські заворушення». Я бачив, що відбувається, і мені це не сподобалося. Я швидко уклав угоду з Китаєм, щоб врятувати їх від ситуації, яка, на мою думку, була б дуже поганою, і я не хотів, щоб це сталося. Завдяки цій угоді все швидко стабілізувалося, і Китай повернувся до звичайної роботи. Всі були щасливі.

Нагадаємо, що 12 травня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що уряди Сполучених Штатів і Китаю домовилися значно знизити рівень мит на товари один одного впродовж 90 днів.

У квітні адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила мита у 145% на імпорт китайських товарів. У відповідь офіційний Пекін запровадив мита у 125% на американські товари.

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