Трамп обвинил Китай в нарушении торгового соглашения — о чем идет речь

Трамп набросился с обвинениями в Китай

Об этом он написал в соцсети Х.

Плохая новость в том, что Китай – возможно, это не так удивительно слышно некоторым – полностью нарушил соглашение с нами. Дональд Трамп Президент США

Он не уточнил, как именно Китай нарушил торговое соглашение, заключенное в начале этого месяца между двумя странами.

В то же время Трамп отметил, что соглашение было заключено, чтобы "спасти Китай от плохой ситуации".

Two weeks ago China was in grave economic danger! The very high Tariffs I set made it virtually impossible for China to TRADE into the United States marketplace which is, by far, number one in the World. We went, in effect, COLD TURKEY with China, and it was devastating for them.… — Trump Posts on 𝕏 (@trump_repost) May 30, 2025

Закрылись многие заводы и возникли, мягко говоря, «гражданские беспорядки». Я видел, что происходит и мне это не понравилось. Я быстро заключил соглашение с Китаем, чтобы спасти их от ситуации, которая, по моему мнению, была бы очень плохой, и я не хотел, чтобы это произошло. Благодаря этому соглашению все быстро стабилизировалось и Китай вернулся к обычной работе. Все были счастливы.

Напомним, что 12 мая министр финансов США Скотт Бессент заявил, что правительства Соединенных Штатов и Китая договорились значительно снизить уровень пошлин на товары друг друга в течение 90 дней.