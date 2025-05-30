Трамп обвинил Китай в нарушении торгового соглашения — о чем идет речь
Категория
Экономика
Дата публикации

Трамп обвинил Китай в нарушении торгового соглашения — о чем идет речь

Donald Trump
Трамп
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Президент США Дональд Трамп 30 мая обвинил Китай в нарушении несколькими неделями ранее заключенного торгового соглашения с Соединенными Штатами.

Главные тезисы

  • Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в нарушении заключенного торгового соглашения.
  • Китай был обвинен в нарушении соглашения, призванного спасти его экономику.
  • Обвинения Трампа вызвали негативные последствия для международных отношений между США и Китаем.

Трамп набросился с обвинениями в Китай

Об этом он написал в соцсети Х.

Плохая новость в том, что Китай – возможно, это не так удивительно слышно некоторым – полностью нарушил соглашение с нами.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Он не уточнил, как именно Китай нарушил торговое соглашение, заключенное в начале этого месяца между двумя странами.

В то же время Трамп отметил, что соглашение было заключено, чтобы "спасти Китай от плохой ситуации".

Закрылись многие заводы и возникли, мягко говоря, «гражданские беспорядки». Я видел, что происходит и мне это не понравилось. Я быстро заключил соглашение с Китаем, чтобы спасти их от ситуации, которая, по моему мнению, была бы очень плохой, и я не хотел, чтобы это произошло. Благодаря этому соглашению все быстро стабилизировалось и Китай вернулся к обычной работе. Все были счастливы.

Напомним, что 12 мая министр финансов США Скотт Бессент заявил, что правительства Соединенных Штатов и Китая договорились значительно снизить уровень пошлин на товары друг друга в течение 90 дней.

В апреле администрация президента США Дональда Трампа ввела пошлины в 145% на импорт китайских товаров. В ответ официальный Пекин ввел пошлины в 125% на американские товары.

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