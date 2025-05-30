Трамп обвинил Китай в нарушении торгового соглашения — о чем идет речь

Президент США Дональд Трамп 30 мая обвинил Китай в нарушении несколькими неделями ранее заключенного торгового соглашения с Соединенными Штатами.
Главные тезисы
- Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в нарушении заключенного торгового соглашения.
- Китай был обвинен в нарушении соглашения, призванного спасти его экономику.
- Обвинения Трампа вызвали негативные последствия для международных отношений между США и Китаем.
Трамп набросился с обвинениями в Китай
Об этом он написал в соцсети Х.
Он не уточнил, как именно Китай нарушил торговое соглашение, заключенное в начале этого месяца между двумя странами.
В то же время Трамп отметил, что соглашение было заключено, чтобы "спасти Китай от плохой ситуации".
Two weeks ago China was in grave economic danger! The very high Tariffs I set made it virtually impossible for China to TRADE into the United States marketplace which is, by far, number one in the World. We went, in effect, COLD TURKEY with China, and it was devastating for them.…— Trump Posts on 𝕏 (@trump_repost) May 30, 2025
Закрылись многие заводы и возникли, мягко говоря, «гражданские беспорядки». Я видел, что происходит и мне это не понравилось. Я быстро заключил соглашение с Китаем, чтобы спасти их от ситуации, которая, по моему мнению, была бы очень плохой, и я не хотел, чтобы это произошло. Благодаря этому соглашению все быстро стабилизировалось и Китай вернулся к обычной работе. Все были счастливы.
Напомним, что 12 мая министр финансов США Скотт Бессент заявил, что правительства Соединенных Штатов и Китая договорились значительно снизить уровень пошлин на товары друг друга в течение 90 дней.
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