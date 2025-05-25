Як Китай допомагає РФ у війні проти України — дані розвідки

Як повідомив очільник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, він та його команда мають у своєму розпорядженні дані про те, що Китай постачає спецхімію, порох і верстати на 20 військових заводів Росії. Таким чином Пекін сприяє продовженню загарбницької війни проти України.

Що стало відомо про співпрацю Росії та Китаю

Як вдалося дізнатися Олегові Іващенку, КНР активно постачає верстати, спецхімію, порох і компоненти саме на підприємства військового призначення.

Станом на сьогодні в розпорядженні СЗР є підтверджені дані по 20 російських заводах.

Ба більше, вказано, що протягом двох останніх років зафіксовано щонайменше п’ять фактів авіаційної співпраці Росії з КНР.

Що важливо розуміти, йдеться про обладнання, запчастини і документацію. У шістьох випадках відбувалися великі поставки спецхімії.

Олег Іващенко звертає увагу на те, що станом на початок 2025 року 80% критичної електроніки для російських дронів — китайського походження.

Для продовження злочинної співпраці Пекін активно вдається до підміни, обман у назвах, фірм-прокладок.

Саме у такий спосіб КНР передає РФ все необхідне для виробництва мікроелектроніки.