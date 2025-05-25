Як Китай допомагає РФ у війні проти України — дані розвідки

Як повідомив очільник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, він та його команда мають у своєму розпорядженні дані про те, що Китай постачає спецхімію, порох і верстати на 20 військових заводів Росії. Таким чином Пекін сприяє продовженню загарбницької війни проти України.
Головні тези:
- СЗР фіксує активну співпрацю між Росією та Китаєм у сфері військового призначення.
- Також є дані про постачання Китаєм до РФ артилерії і пороху.
Що стало відомо про співпрацю Росії та Китаю
Як вдалося дізнатися Олегові Іващенку, КНР активно постачає верстати, спецхімію, порох і компоненти саме на підприємства військового призначення.
Станом на сьогодні в розпорядженні СЗР є підтверджені дані по 20 російських заводах.
Ба більше, вказано, що протягом двох останніх років зафіксовано щонайменше п’ять фактів авіаційної співпраці Росії з КНР.
Що важливо розуміти, йдеться про обладнання, запчастини і документацію. У шістьох випадках відбувалися великі поставки спецхімії.
Олег Іващенко звертає увагу на те, що станом на початок 2025 року 80% критичної електроніки для російських дронів — китайського походження.
Для продовження злочинної співпраці Пекін активно вдається до підміни, обман у назвах, фірм-прокладок.
Саме у такий спосіб КНР передає РФ все необхідне для виробництва мікроелектроніки.
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