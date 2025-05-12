Торгове перемир'я — про що домовилися США та Китай
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Економіка
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Торгове перемир'я — про що домовилися США та Китай

The White House
Китай
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США та Китай домовилися про 90-денне торгове перемир'я. Про це йдеться у відповідній заяві на сайті Білого дому.

Головні тези:

  • США та Китай домовилися про 90-денне торгове перемир'я, знижуючи мита на товари на 24% та залишаючи лише 10%.
  • Угода передбачає також скасування додаткових мит та обмежень, які були введені у квітні обох країн.

США знижують мита на китайські товари

США на 90 днів знижують мито на китайські товари на 24 відсотки, залишаючи лише 10%. Також скасовуються деякі додаткові мита, введені у квітні.

Китай у відповідь робить те саме: на 90 днів знижує мито на американські товари на 24 відсотки, залишаючи 10%.

Крім того, Пекін прибирає додаткові мита та інші обмеження, запроваджені проти США з квітня 2025 року.

Сторони зобов'язуються вжити наступних заходів до 14 травня 2025 року.

Після вжиття вищезазначених заходів Сторони створять механізм для продовження обговорення економічних та торгівельних відносин. Представником китайської сторони на цих обговореннях буде віцепрем'єр Державної ради Хе Ліфенг, а представниками американської сторони – Скотт Бессент, Міністр фінансів, та Джеймісон Грір, Торговий представник Сполучених Штатів.

Ці обговорення можуть проводитися по черзі в Китаї та Сполучених Штатах або в третій країні за згодою Сторін. За потреби обидві сторони можуть проводити консультації на робочому рівні з відповідних економічних та торгівельних питань.

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