Торгове перемир'я — про що домовилися США та Китай

США та Китай домовилися про 90-денне торгове перемир'я. Про це йдеться у відповідній заяві на сайті Білого дому.
Головні тези:
- США та Китай домовилися про 90-денне торгове перемир'я, знижуючи мита на товари на 24% та залишаючи лише 10%.
- Угода передбачає також скасування додаткових мит та обмежень, які були введені у квітні обох країн.
США знижують мита на китайські товари
США на 90 днів знижують мито на китайські товари на 24 відсотки, залишаючи лише 10%. Також скасовуються деякі додаткові мита, введені у квітні.
Китай у відповідь робить те саме: на 90 днів знижує мито на американські товари на 24 відсотки, залишаючи 10%.
Крім того, Пекін прибирає додаткові мита та інші обмеження, запроваджені проти США з квітня 2025 року.
Сторони зобов'язуються вжити наступних заходів до 14 травня 2025 року.
Ці обговорення можуть проводитися по черзі в Китаї та Сполучених Штатах або в третій країні за згодою Сторін. За потреби обидві сторони можуть проводити консультації на робочому рівні з відповідних економічних та торгівельних питань.
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