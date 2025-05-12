Торговое перемирие — о чем договорились США и Китай

США и Китай договорились о 90-дневном торговом перемирии. Об этом говорится в соответствующем заявлении на сайте Белого дома.

США снижают пошлины на китайские товары

США на 90 дней снижают пошлину на китайские товары на 24 процента, оставляя всего 10%. Также отменены некоторые дополнительные пошлины, введенные в апреле.

Китай в ответ делает то же: на 90 дней снижает пошлину на американские товары на 24 процента, оставляя 10%.

Пекин убирает дополнительные пошлины и другие ограничения, введенные против США с апреля 2025 года.

Стороны обязуются принять следующие меры к 14 мая 2025 года.

После принятия вышеуказанных мер Стороны создадут механизм для продолжения обсуждения экономических и торговых отношений. Представителем китайской стороны на этих обсуждениях будет вице-премьер Государственного совета Хэ Лифенг, а представителями американской стороны — Скотт Бессент, Министр финансов, и Джеймисон Грир, Торговый представитель Соединенных Штатов. Поделиться

Эти обсуждения могут проводиться поочередно в Китае и Соединенных Штатах или в третьей стране с согласия Сторон. При необходимости обе стороны могут проводить консультации на рабочем уровне по соответствующим экономическим и торговым вопросам.