Торговое перемирие — о чем договорились США и Китай

США и Китай договорились о 90-дневном торговом перемирии. Об этом говорится в соответствующем заявлении на сайте Белого дома.
Главные тезисы
- США и Китай достигли соглашения о 90-дневном торговом перемирии, в рамках которого обе стороны снизили пошлины на товары друг друга.
- По соглашению, США снизили пошлину на китайские товары на 24%, оставив 10%, а Китай в ответ сделал то же самое по отношению к американским товарам.
- Дополнительные пошлины и ограничения, введенные обеими странами ранее, будут убраны до 2025 года, когда стороны планируют создать механизм для обсуждения экономических и торговых отношений.
США снижают пошлины на китайские товары
США на 90 дней снижают пошлину на китайские товары на 24 процента, оставляя всего 10%. Также отменены некоторые дополнительные пошлины, введенные в апреле.
Китай в ответ делает то же: на 90 дней снижает пошлину на американские товары на 24 процента, оставляя 10%.
Пекин убирает дополнительные пошлины и другие ограничения, введенные против США с апреля 2025 года.
Стороны обязуются принять следующие меры к 14 мая 2025 года.
Эти обсуждения могут проводиться поочередно в Китае и Соединенных Штатах или в третьей стране с согласия Сторон. При необходимости обе стороны могут проводить консультации на рабочем уровне по соответствующим экономическим и торговым вопросам.
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