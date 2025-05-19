Китай похвалився надсучасним дрононосцем "Цзю Тянь"

Китай готується до першої місії свого передового авіаносця дронів "Цзю Тянь", здатного кардинально змінити архітектуру ведення бойових дій. Як повідомляє , запуск очікується до кінця червня.
Головні тези:
- Дрононосець “Цзю Тянь” Китаю здатний перевозити до 100 боєприпасів або дронів на великій відстані.
- Літак має надзвичайно велику дальність польоту - 7000 км та може випускати до 100 одиниць боєприпасів.
- Цзю Тянь розроблений як реактивний безпілотник великої дальності, здатний літати на висоті до 15 тис метрів.
Китай незабаром представить надсучасний дрононосець
"Цзю Тянь" злетить у свою першу місію, закладаючи основу для розширення дальності безпілотного бою китайськими ВПС.
Основна особливість — здатність перевозити до 100 барражуючих боєприпасів або БПЛА-камікадзе, які можуть запускатися з обох боків корпусу.
Літак має дальність польоту 7000 км і може випускати до 100 одиниць барражуючих боєприпасів або невеликі дрони, включаючи БПЛА-камікадзе.
China will launch its 1st drone mothership next month.— Visegrád 24 (@visegrad24) May 18, 2025
The Jiutian SS-UAV will have a maximum take-off weight of 15 ton and a 25 meter wingspan. Its cruising altitude is said to be 15 km & its range 7000 km
It will carry more than 100 FPV drones for AI coordinated swarm attacks pic.twitter.com/SFHpKpX3x8
Розроблений як реактивний безпілотник великої дальності, "Цзю Тянь" може літати на висоті до 15 тис метрів, що виводить його за межі дії більшості сучасних систем ППО середньої дальності.
Очікується, що перша місія стане частиною серії випробувань перед офіційним розгортанням у складі Народно-визвольної армії Китаю (НВАК).
"Цзю Тянь", що у перекладі означає "високе небо", вперше був представлений публіці на авіасалоні в Чжухаї в листопаді минулого року. Його поява символізує новий етап у розвитку бойових БпЛА з глобальним радіусом дії, здатних діяти незалежно або в рамках мережевих операцій.
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