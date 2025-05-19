Китай похвалився надсучасним дрононосцем "Цзю Тянь"

Китай готується до першої місії свого передового авіаносця дронів "Цзю Тянь", здатного кардинально змінити архітектуру ведення бойових дій. Як повідомляє , запуск очікується до кінця червня.

Китай незабаром представить надсучасний дрононосець

"Цзю Тянь" злетить у свою першу місію, закладаючи основу для розширення дальності безпілотного бою китайськими ВПС.

Цей унікальний літальний апарат — не просто дрон, а "авіаносець безпілотників у повітрі". Його розмах крил сягає 25 метрів, максимальна злітна вага — 16 тонн. Поширити

Основна особливість — здатність перевозити до 100 барражуючих боєприпасів або БПЛА-камікадзе, які можуть запускатися з обох боків корпусу.

Літак має дальність польоту 7000 км і може випускати до 100 одиниць барражуючих боєприпасів або невеликі дрони, включаючи БПЛА-камікадзе.

China will launch its 1st drone mothership next month.



The Jiutian SS-UAV will have a maximum take-off weight of 15 ton and a 25 meter wingspan. Its cruising altitude is said to be 15 km & its range 7000 km



It will carry more than 100 FPV drones for AI coordinated swarm attacks pic.twitter.com/SFHpKpX3x8 — Visegrád 24 (@visegrad24) May 18, 2025

Розроблений як реактивний безпілотник великої дальності, "Цзю Тянь" може літати на висоті до 15 тис метрів, що виводить його за межі дії більшості сучасних систем ППО середньої дальності.

З максимальною дальністю польоту 7 тис км та висотою польоту 15 тис метрів, реактивний безпілотник міг перевозити до 6 тонн боєприпасів. Поширити

Очікується, що перша місія стане частиною серії випробувань перед офіційним розгортанням у складі Народно-визвольної армії Китаю (НВАК).