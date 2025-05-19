Китай похвалився надсучасним дрононосцем "Цзю Тянь"
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Китай похвалився надсучасним дрононосцем "Цзю Тянь"

Цзю Тянь
Джерело:  online.ua

Китай готується до першої місії свого передового авіаносця дронів "Цзю Тянь", здатного кардинально змінити архітектуру ведення бойових дій. Як повідомляє , запуск очікується до кінця червня.

Головні тези:

  • Дрононосець “Цзю Тянь” Китаю здатний перевозити до 100 боєприпасів або дронів на великій відстані.
  • Літак має надзвичайно велику дальність польоту - 7000 км та може випускати до 100 одиниць боєприпасів.
  • Цзю Тянь розроблений як реактивний безпілотник великої дальності, здатний літати на висоті до 15 тис метрів.

Китай незабаром представить надсучасний дрононосець

"Цзю Тянь" злетить у свою першу місію, закладаючи основу для розширення дальності безпілотного бою китайськими ВПС.

Цей унікальний літальний апарат — не просто дрон, а "авіаносець безпілотників у повітрі". Його розмах крил сягає 25 метрів, максимальна злітна вага — 16 тонн.

Основна особливість — здатність перевозити до 100 барражуючих боєприпасів або БПЛА-камікадзе, які можуть запускатися з обох боків корпусу.

Літак має дальність польоту 7000 км і може випускати до 100 одиниць барражуючих боєприпасів або невеликі дрони, включаючи БПЛА-камікадзе.

Розроблений як реактивний безпілотник великої дальності, "Цзю Тянь" може літати на висоті до 15 тис метрів, що виводить його за межі дії більшості сучасних систем ППО середньої дальності.

З максимальною дальністю польоту 7 тис км та висотою польоту 15 тис метрів, реактивний безпілотник міг перевозити до 6 тонн боєприпасів.

Очікується, що перша місія стане частиною серії випробувань перед офіційним розгортанням у складі Народно-визвольної армії Китаю (НВАК).

"Цзю Тянь", що у перекладі означає "високе небо", вперше був представлений публіці на авіасалоні в Чжухаї в листопаді минулого року. Його поява символізує новий етап у розвитку бойових БпЛА з глобальним радіусом дії, здатних діяти незалежно або в рамках мережевих операцій.

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