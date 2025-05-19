Китай похвастался сверхсовременным дрононосцем "Цзю Тянь"

Китай готовится к первой миссии своего передового авианосца дронов Цзю Тянь, способного кардинально изменить архитектуру ведения боевых действий. Запуск ожидается до конца июня.

Китай вскоре представит сверхсовременный дрононосец

"Цзю Тянь" взлетит в свою первую миссию, закладывая основу для расширения дальности беспилотного боя китайскими ВВС.

Этот уникальный летательный аппарат — не просто дрон, а "авианосец беспилотников в воздухе". Его размах крыльев достигает 25 метров, максимальный взлетный вес — 16 тонн. Поделиться

Основная особенность — способность перевозить до 100 барражирующих боеприпасов или БПЛА-камикадзе, которые могут запускаться с обеих сторон корпуса.

Самолет имеет дальность полета 7000 км и может производить до 100 единиц барражирующих боеприпасов или небольшие дроны, включая БПЛА-камикадзе.

China will launch its 1st drone mothership next month.



The Jiutian SS-UAV will have a maximum take-off weight of 15 ton and a 25 meter wingspan. Its cruising altitude is said to be 15 km & its range 7000 km



It will carry more than 100 FPV drones for AI coordinated swarm attacks pic.twitter.com/SFHpKpX3x8 — Visegrád 24 (@visegrad24) May 18, 2025

Разработанный как реактивный беспилотник большой дальности, Цзю Тянь может летать на высоте до 15 тыс метров, что выводит его за пределы действия большинства современных систем ПВО средней дальности.

С максимальной дальностью полета 7 тыс. км и высотой полета 15 тыс. метров, реактивный беспилотник мог перевозить до 6 тонн боеприпасов. Поделиться

Ожидается, что первая миссия станет частью серии испытаний перед официальным развертыванием в составе Народно-освободительной армии Китая (НОАК).