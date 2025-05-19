Китай похвастался сверхсовременным дрононосцем "Цзю Тянь"

Китай готовится к первой миссии своего передового авианосца дронов Цзю Тянь, способного кардинально изменить архитектуру ведения боевых действий. Запуск ожидается до конца июня.
Главные тезисы
- Дрононосец Цзю Тянь способен перевозить до 100 боеприпасов или дронов на большом расстоянии.
- Авианосец беспилотников в воздухе: Цзю Тянь может перевозить барражирующие боеприпасы и БПЛА-камикадзе в воздушном пространстве.
- Сверхсовременный дрононосец обладает дальностью полета 7000 км и способностью выпускать до 100 единиц боеприпасов.
Китай вскоре представит сверхсовременный дрононосец
"Цзю Тянь" взлетит в свою первую миссию, закладывая основу для расширения дальности беспилотного боя китайскими ВВС.
Основная особенность — способность перевозить до 100 барражирующих боеприпасов или БПЛА-камикадзе, которые могут запускаться с обеих сторон корпуса.
Самолет имеет дальность полета 7000 км и может производить до 100 единиц барражирующих боеприпасов или небольшие дроны, включая БПЛА-камикадзе.
China will launch its 1st drone mothership next month.— Visegrád 24 (@visegrad24) May 18, 2025
The Jiutian SS-UAV will have a maximum take-off weight of 15 ton and a 25 meter wingspan. Its cruising altitude is said to be 15 km & its range 7000 km
It will carry more than 100 FPV drones for AI coordinated swarm attacks pic.twitter.com/SFHpKpX3x8
Разработанный как реактивный беспилотник большой дальности, Цзю Тянь может летать на высоте до 15 тыс метров, что выводит его за пределы действия большинства современных систем ПВО средней дальности.
Ожидается, что первая миссия станет частью серии испытаний перед официальным развертыванием в составе Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
"Цзю Тянь", что в переводе означает "высокое небо", впервые был представлен публике на авиасалоне в Чжухае в ноябре прошлого года. Его появление символизирует новый этап в развитии боевых БПЛА с глобальным радиусом действия, способных действовать независимо или в рамках сетевых операций.
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