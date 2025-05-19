Китай похвастался сверхсовременным дрононосцем "Цзю Тянь"
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Технологии
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Китай похвастался сверхсовременным дрононосцем "Цзю Тянь"

Цзю Тянь
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Источник:  online.ua

Китай готовится к первой миссии своего передового авианосца дронов Цзю Тянь, способного кардинально изменить архитектуру ведения боевых действий. Запуск ожидается до конца июня.

Главные тезисы

  • Дрононосец Цзю Тянь способен перевозить до 100 боеприпасов или дронов на большом расстоянии.
  • Авианосец беспилотников в воздухе: Цзю Тянь может перевозить барражирующие боеприпасы и БПЛА-камикадзе в воздушном пространстве.
  • Сверхсовременный дрононосец обладает дальностью полета 7000 км и способностью выпускать до 100 единиц боеприпасов.

Китай вскоре представит сверхсовременный дрононосец

"Цзю Тянь" взлетит в свою первую миссию, закладывая основу для расширения дальности беспилотного боя китайскими ВВС.

Этот уникальный летательный аппарат — не просто дрон, а "авианосец беспилотников в воздухе". Его размах крыльев достигает 25 метров, максимальный взлетный вес — 16 тонн.

Основная особенность — способность перевозить до 100 барражирующих боеприпасов или БПЛА-камикадзе, которые могут запускаться с обеих сторон корпуса.

Самолет имеет дальность полета 7000 км и может производить до 100 единиц барражирующих боеприпасов или небольшие дроны, включая БПЛА-камикадзе.

Разработанный как реактивный беспилотник большой дальности, Цзю Тянь может летать на высоте до 15 тыс метров, что выводит его за пределы действия большинства современных систем ПВО средней дальности.

С максимальной дальностью полета 7 тыс. км и высотой полета 15 тыс. метров, реактивный беспилотник мог перевозить до 6 тонн боеприпасов.

Ожидается, что первая миссия станет частью серии испытаний перед официальным развертыванием в составе Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

"Цзю Тянь", что в переводе означает "высокое небо", впервые был представлен публике на авиасалоне в Чжухае в ноябре прошлого года. Его появление символизирует новый этап в развитии боевых БПЛА с глобальным радиусом действия, способных действовать независимо или в рамках сетевых операций.

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