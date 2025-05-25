Как Китай помогает Путину в войне против Украины — данные разведки

Как сообщил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, он и его команда располагают данными о том, что Китай поставляет спецхимию, прах и станки на 20 военных заводов России. Таким образом, Пекин способствует продолжению захватнической войны против Украины.

Что стало известно о сотрудничестве России и Китая

Как удалось узнать Олегу Иващенко, КНР активно снабжает станки, спецхимию, порох и компоненты именно на предприятия военного назначения.

По состоянию на сегодняшний день в распоряжении СВР есть подтвержденные данные по 20 российским заводам.

Более того, указано, что в течение двух последних лет зафиксировано не менее пяти фактов авиационного сотрудничества России с КНР.

Что важно понимать, речь идет об оборудовании, запчастях и документации. В шести случаях происходили большие поставки спецхимии.

Олег Иващенко обращает внимание на то, что по состоянию на начало 2025 года 80% критической электроники для российских дронов — китайского происхождения.

Для продолжения преступного сотрудничества Пекин активно прибегает к подмене, обману в названиях и фирмам-прокладкам.

Именно так КНР передает РФ все необходимое для производства микроэлектроники.