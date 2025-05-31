США готовятся к почти "неизбежному" вторжению Китая на Тайвань
Категория
Мир
Дата публикации

США готовятся к почти "неизбежному" вторжению Китая на Тайвань

США призывают готовиться к худшему сценарию
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Источник:  Financial Times

Глава Пентагона Пит Гегсет публично предупредил глобальных игроков: масштабное вторжение Китая на Тайвань "может быть неизбежным", и потому союзники США в Индо-Тихоокеанском регионе должны увеличить расходы на оборону.

Главные тезисы

  • Хегсет заверил, что США "не стремятся к конфликту" с Китаем.
  • Тем не менее, они не позволят, чтобы Китай забрал в рабство их союзников.

США призывают готовиться к худшему сценарию

По убеждению Хегсета, Китай намерен стать гегемоном в Азии и уже предпринимает опасные шаги на этом пути.

Глава Минобороны США призвал мир воспринять его заявление как срочный "сигнал тревоги".

Он также предупредил, что любая попытка КНР захватить Тайвань приведет к разрушительным последствиям для Индо-Тихоокеанского региона и мира.

Нет причин украшать это. Угроза, которую составляет Китай, реальна, и она может быть неизбежной.

Он также подчеркнул, что союзники Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе должны следовать "новому примеру" Европы, обязавшись увеличить расходы на оборону, потому что "время имеет решающее значение".

Нет смысла для стран Европы делать это, пока ключевые союзники в Азии тратят меньше на оборону перед еще большей угрозой.

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