США готовятся к почти "неизбежному" вторжению Китая на Тайвань

Глава Пентагона Пит Гегсет публично предупредил глобальных игроков: масштабное вторжение Китая на Тайвань "может быть неизбежным", и потому союзники США в Индо-Тихоокеанском регионе должны увеличить расходы на оборону.
Главные тезисы
- Хегсет заверил, что США "не стремятся к конфликту" с Китаем.
- Тем не менее, они не позволят, чтобы Китай забрал в рабство их союзников.
США призывают готовиться к худшему сценарию
По убеждению Хегсета, Китай намерен стать гегемоном в Азии и уже предпринимает опасные шаги на этом пути.
Глава Минобороны США призвал мир воспринять его заявление как срочный "сигнал тревоги".
Он также предупредил, что любая попытка КНР захватить Тайвань приведет к разрушительным последствиям для Индо-Тихоокеанского региона и мира.
Он также подчеркнул, что союзники Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе должны следовать "новому примеру" Европы, обязавшись увеличить расходы на оборону, потому что "время имеет решающее значение".
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