Масштабная "бавовна" в России. Какие цели атаковала Украина

Ночью 4 июля власти РФ начали бить тревогу из-за массированной атаки украинских дронов на несколько населенных пунктов Ростовской области и подмосковный Сергиево-Посадский округ. СНБО Украины сообщил, что на Ростовщине под удар попал Азовский оптико-механический завод.
Главные тезисы
- Минобороны РФ утверждает, что были уничтожены и перехвачены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов.
- Украина продолжает уничтожать военные объекты врага на его территории.
"Бавовна" в России 4 июля — что известно
Первым с заявлением по этому поводу выступил и. о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Он официально подтвердил, что украинские беспилотники совершили атаку на несколько городов Ростовской области.
В городе Азов якобы повреждено несколько автомобилей и выбиты стекла в жилых домах, а обломки одного из БПЛА якобы упали на местный стадион.
Кроме того, власти РФ заявляют об атаке БпЛА в Сергиево-Посадском округе под Москвой.
СНБО Украины сообщил, что в Ростовщине был атакован Азовский оптико-механический завод.
Минобороны РФ утверждает, что в минувшую ночь ПВО якобы уничтожила и перехватила 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:
▪️ 26 — над территорией Ростовской области,
▪️ 12 — над территорией Курской области,
▪️ 6 — над территорией Белгородской области,
▪️ 3 — над территорией Орловской области,
▪️ 1 — над территорией Липецкой области.
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