Масштабная "бавовна" в России. Какие цели атаковала Украина
Категория
Проиcшествия
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Масштабная "бавовна" в России. Какие цели атаковала Украина

"Бавовна" в России 4 июля - что известно
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Источник:  online.ua

Ночью 4 июля власти РФ начали бить тревогу из-за массированной атаки украинских дронов на несколько населенных пунктов Ростовской области и подмосковный Сергиево-Посадский округ. СНБО Украины сообщил, что на Ростовщине под удар попал Азовский оптико-механический завод.

Главные тезисы

  • Минобороны РФ утверждает, что были уничтожены и перехвачены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов.
  • Украина продолжает уничтожать военные объекты врага на его территории.

"Бавовна" в России 4 июля — что известно

Первым с заявлением по этому поводу выступил и. о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Он официально подтвердил, что украинские беспилотники совершили атаку на несколько городов Ростовской области.

В городе Азов якобы повреждено несколько автомобилей и выбиты стекла в жилых домах, а обломки одного из БПЛА якобы упали на местный стадион.

В поселке Долотинка, по утверждению российских властей, беспилотник якобы разрушил многоквартирный дом. Из поврежденного здания, как утверждают чиновники, были эвакуированы 20 жителей.

Кроме того, власти РФ заявляют об атаке БпЛА в Сергиево-Посадском округе под Москвой.

СНБО Украины сообщил, что в Ростовщине был атакован Азовский оптико-механический завод.

Это предприятие производит критически важные компоненты для армии РФ: прицелы, дальномеры, тепловизоры и системы управления огнем для танков, БМП, кораблей и даже авиации. Именно здесь собирают глаза для российской бронетехники, — написал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Минобороны РФ утверждает, что в минувшую ночь ПВО якобы уничтожила и перехватила 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

▪️ 26 — над территорией Ростовской области,

▪️ 12 — над территорией Курской области,

▪️ 6 — над территорией Белгородской области,

▪️ 3 — над территорией Орловской области,

▪️ 1 — над территорией Липецкой области.

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