В разных регионах России гремит мощная "бавовна" — видео

Власти страны-агрессорки РФ в очередной раз жалуются на массированную атаку украинских ударных дронов. Несмотря на то, что вражеский Минобороны не раскрывает точное количество выпущенных Украиной беспилотников, однако утверждает, что ПВО смогла обезвредить 94 из них.
Главные тезисы
- Местные жители стали свидетелями громких взрывов и пожаров.
- Украина пока не раскрывала реальные последствия новой атаки на РФ.
"Бавовна" в России 5 июля — первые подробности
На протяжении ночи и утра под удары Украины попали военные объекты в российских городах Чебоксары, Энгельс и Саратов.
Как утверждает ставленник Кремля в Саратовской области, в Энгельсе и Саратове обломки дронов повредили отдельные здания.
Местные жители Энгельса в соцсетях жаловались на громкие взрывы в районе военного аэродрома.
В Чебоксарах украинские беспилотники атаковали одно из производственных предприятий.
Согласно последним данным, после этого вспыхнул масштабный пожар. В городе зафиксированы перебои с мобильным интернетом.
Как удалось узнать оппозиционным СМИ, полицейские перекрыли въезд на территорию АО "ВНИИР-Прогресс".
Что важно понимать, именно оно производит для российской армии антенны "Комета", защищающие дроны от украинских средств РЭБ.
Также был зафиксирован пожар на территории военного аэродрома "Борисоглебск" в Воронежской области.
Минобороны РФ утверждает, что за ночь российская ПВО уничтожила 94 украинских БПЛА:
34 БПЛА — над территорией Воронежской области,
11 — над Брянской областью,
по 9 БПЛА — над территориями Белгородской и Саратовской областей,
8 БПЛА — над Новгородской областью,
6 БПЛА — над Курской,
по 3 БПЛА — над территориями Ленинградской и Орлов — Орлов Ростовской, Смоленской, Рязанской и республики Чувашия,
по одному БПЛА — над территориями Московского региона, Пензенской и Тульской областей.
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