"Бавовна" в Шебекино. Химический завод "Селена" горит на Белгородщине — видео
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Проиcшествия
Дата публикации

"Бавовна" в Шебекино. Химический завод "Селена" горит на Белгородщине — видео

бавовна
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Источник:  online.ua

В Шебекино Белгородской области после атаки БпЛА вспыхнуло химическое предприятие. Это произошло днем 4 июля.

Главные тезисы

  • Химический завод “Селена” в Шебекино загорелся после атаки БПЛА, вызвав пожар в производственном цехе.
  • На видео с завода видны черный дым и взрывы горящего сооружения.

В Шебекино горит химический завод "Селена"

В сети появилось видео с завода химических реагентов «Селена» — после атаки БпЛА над предприятием поднялся черный дым.

Местные говорят, что в огне слышны такие звуки, будто что-то взрывается.

Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что ранее во время атаки на сельхозпредприятие в селе Ясные Зари пострадали семь человек.

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