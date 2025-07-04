"Бавовна" в Шебекино. Химический завод "Селена" горит на Белгородщине — видео

В Шебекино Белгородской области после атаки БпЛА вспыхнуло химическое предприятие. Это произошло днем 4 июля.
Главные тезисы
- Химический завод “Селена” в Шебекино загорелся после атаки БПЛА, вызвав пожар в производственном цехе.
- На видео с завода видны черный дым и взрывы горящего сооружения.
В Шебекино горит химический завод "Селена"
В сети появилось видео с завода химических реагентов «Селена» — после атаки БпЛА над предприятием поднялся черный дым.
Местные говорят, что в огне слышны такие звуки, будто что-то взрывается.
Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что ранее во время атаки на сельхозпредприятие в селе Ясные Зари пострадали семь человек.
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