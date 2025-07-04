"Бавовна" в Шебекино. Химический завод "Селена" горит на Белгородщине — видео

В Шебекино Белгородской области после атаки БпЛА вспыхнуло химическое предприятие. Это произошло днем 4 июля.

В Шебекино горит химический завод "Селена"

В сети появилось видео с завода химических реагентов «Селена» — после атаки БпЛА над предприятием поднялся черный дым.

Местные говорят, что в огне слышны такие звуки, будто что-то взрывается.