"Бавовна" у Шебекіно. Хімічний завод "Селена" палає на Бєлгородщині — відео

У Шебекіно Білгородської області після атаки БпЛА спалахнуло хімічне підприємство. Це сталося вдень 4 липня.
Головні тези:
- Пожежа на хімічному заводі “Селена” у Шебекіно викликана атакою БпЛА.
- Внаслідок пожежі загорівся виробничий цех.
- Місцеві жителі повідомляють про вибухи та чорний дим над підприємством.
У Шебекіно горить хімічний завод “Селена”
У мережі з’явилося відео із заводу хімічних реагентів «Селена» — після атаки БпЛА над підприємством піднявся чорний дим.
Місцеві кажуть, що у вогні чути такі звуки, нібито щось вибухає.
Губернатор регіону В'ячеслав Гладков уточнив, що раніше під час атаки на сільгосппідприємство в селі Ясні Зорі постраждали семеро людей.
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