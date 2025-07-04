"Бавовна" у Шебекіно. Хімічний завод "Селена" палає на Бєлгородщині — відео
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"Бавовна" у Шебекіно. Хімічний завод "Селена" палає на Бєлгородщині — відео

бавовна
Джерело:  online.ua

У Шебекіно Білгородської області після атаки БпЛА спалахнуло хімічне підприємство. Це сталося вдень 4 липня.

Головні тези:

  • Пожежа на хімічному заводі “Селена” у Шебекіно викликана атакою БпЛА.
  • Внаслідок пожежі загорівся виробничий цех.
  • Місцеві жителі повідомляють про вибухи та чорний дим над підприємством.

У Шебекіно горить хімічний завод “Селена”

У мережі з’явилося відео із заводу хімічних реагентів «Селена» — після атаки БпЛА над підприємством піднявся чорний дим.

Місцеві кажуть, що у вогні чути такі звуки, нібито щось вибухає.

Губернатор регіону В'ячеслав Гладков уточнив, що раніше під час атаки на сільгосппідприємство в селі Ясні Зорі постраждали семеро людей.

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