"Бавовна" у Шебекіно. Хімічний завод "Селена" палає на Бєлгородщині — відео

У Шебекіно Білгородської області після атаки БпЛА спалахнуло хімічне підприємство. Це сталося вдень 4 липня.

У Шебекіно горить хімічний завод “Селена”

У мережі з’явилося відео із заводу хімічних реагентів «Селена» — після атаки БпЛА над підприємством піднявся чорний дим.

Місцеві кажуть, що у вогні чути такі звуки, нібито щось вибухає.