9 областей Росії накрила масштабна "бавовна" — відео

Протягом ночі 18 липня українські ударні дрони атакували 9 регіонів країни-агресорки РФ, зокрема Московську, Брянську, Орловську та Нижньогородську. На цьому тлі місцева влада оголосила обмеження на польоти в аеропортах.

“Бавовна” в Росії 18 липня — що відомо

Міноборони РФ стверджує, що сили ППО перехопили і знищили 73 українські безпілотники:

31 дрон було збито над Брянською областю,

17 — над Орловською,

10 — над Московським регіоном,

4 — над окупованимм Кримом,

3 — над акваторією Азовського моря,

по 2 — над Смоленською та Нижньогородською областями,

по 1 — над Бєлгородською, Калузькою, Воронезькою областями та акваторією Чорного моря.

За словами мера Москви Сергія Собяніна, сили ППО збили чотири безпілотники, що летіли на столицю РФ.

З заявою з цього приводу також виступив губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін.

Як стверджує останній, була відбита атака безпілотників над промисловою територією регіону.