9 областей Росії накрила масштабна "бавовна" — відео

Протягом ночі 18 липня українські ударні дрони атакували 9 регіонів країни-агресорки РФ, зокрема Московську, Брянську, Орловську та Нижньогородську. На цьому тлі місцева влада оголосила обмеження на польоти в аеропортах.
Головні тези:
- Міноборони РФ заявляє про перехоплення та знищення 73 українських безпілотників.
- Влада РФ знову оголошувала обмеження польотів в аеропортах.
“Бавовна” в Росії 18 липня — що відомо
Міноборони РФ стверджує, що сили ППО перехопили і знищили 73 українські безпілотники:
31 дрон було збито над Брянською областю,
17 — над Орловською,
10 — над Московським регіоном,
4 — над окупованимм Кримом,
3 — над акваторією Азовського моря,
по 2 — над Смоленською та Нижньогородською областями,
по 1 — над Бєлгородською, Калузькою, Воронезькою областями та акваторією Чорного моря.
За словами мера Москви Сергія Собяніна, сили ППО збили чотири безпілотники, що летіли на столицю РФ.
З заявою з цього приводу також виступив губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін.
Як стверджує останній, була відбита атака безпілотників над промисловою територією регіону.
Окрім того, наголошується, що Росавіація оголошувала обмеження на польоти в московських аеропортах Домодєдово, Жуковський, Внуково, а також в аеропортах Калуги і Нижнього Новгорода.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-