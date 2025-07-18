9 областей Росії накрила масштабна "бавовна" — відео
Категорія
Події
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9 областей Росії накрила масштабна "бавовна" — відео

“Бавовна” в Росії 18 липня - що відомо
Джерело:  online.ua

Протягом ночі 18 липня українські ударні дрони атакували 9 регіонів країни-агресорки РФ, зокрема Московську, Брянську, Орловську та Нижньогородську. На цьому тлі місцева влада оголосила обмеження на польоти в аеропортах.

Головні тези:

  • Міноборони РФ заявляє про перехоплення та знищення 73 українських безпілотників.
  • Влада РФ знову оголошувала обмеження польотів в аеропортах.

“Бавовна” в Росії 18 липня — що відомо

Міноборони РФ стверджує, що сили ППО перехопили і знищили 73 українські безпілотники:

  • 31 дрон було збито над Брянською областю,

  • 17 — над Орловською,

  • 10 — над Московським регіоном,

  • 4 — над окупованимм Кримом,

  • 3 — над акваторією Азовського моря,

  • по 2 — над Смоленською та Нижньогородською областями,

  • по 1 — над Бєлгородською, Калузькою, Воронезькою областями та акваторією Чорного моря.

За словами мера Москви Сергія Собяніна, сили ППО збили чотири безпілотники, що летіли на столицю РФ.

З заявою з цього приводу також виступив губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін.

Як стверджує останній, була відбита атака безпілотників над промисловою територією регіону.

Окрім того, наголошується, що Росавіація оголошувала обмеження на польоти в московських аеропортах Домодєдово, Жуковський, Внуково, а також в аеропортах Калуги і Нижнього Новгорода.

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