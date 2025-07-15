Україна розгорне десятки тисяч перехоплювачів для захисту від російських дронів

Не так давно глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що українські дрони-перехоплювачі виявилися дійсно ефективними для захистку від російських “шахедів”. Загалом Україна готується розгорнути десятки тисяч таких перехоплювачів, які утворять своєрідний купол над її територіями.

Дронів-перехоплювачів стане набагато більше

Згідно з даними Forbes, Агентство оборонних закупівель України уклало контракти на виробництво "десятків тисяч" безпілотників-перехоплювачів.

Саме вони будуть боротися з російськими дронами, яких в українському небі стає дедалі більше.

З заявою з цього приводу виступив директор Агентства оборонних закупівель України Арсен Жумаділов.

За його словами, знищення дронами-перехоплювачами сотень "Шахедів" — це досягнення.

Такі успіхи вказують на те, що проєкт потрібно негайно масштабувати.

Десятки тисяч безпілотників-перехоплювачів — це те, що ми вже законтрактували і будемо продовжувати контрактувати. Зараз наші контракти, з одного боку, залежать від можливостей виробника, а з іншого — від можливостей державного бюджету, — наголосив Жумаділов. Поширити

На переконання останнього, якщо виробник зможе випускати більше безпілотників, ніж Україна здатна оплатити, то на допомогу прийдуть західні союзники.