Україна розгорне десятки тисяч перехоплювачів для захисту від російських дронів
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна розгорне десятки тисяч перехоплювачів для захисту від російських дронів

Дронів-перехоплювачів стане набагато більше
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Джерело:  Forbes

Не так давно глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що українські дрони-перехоплювачі виявилися дійсно ефективними для захистку від російських “шахедів”. Загалом Україна готується розгорнути десятки тисяч таких перехоплювачів, які утворять своєрідний купол над її територіями. 

Головні тези:

  • Збивати російські дрони ракетами надто дорого, тому Україна знайшла альтернативу.
  • Союзники Києва зможуть долучитися до реалізації цього проєкту, якщо буде така потреба. 

Дронів-перехоплювачів стане набагато більше

Згідно з даними Forbes, Агентство оборонних закупівель України уклало контракти на виробництво "десятків тисяч" безпілотників-перехоплювачів.

Саме вони будуть боротися з російськими дронами, яких в українському небі стає дедалі більше.

З заявою з цього приводу виступив директор Агентства оборонних закупівель України Арсен Жумаділов.

За його словами, знищення дронами-перехоплювачами сотень "Шахедів" — це досягнення.

Такі успіхи вказують на те, що проєкт потрібно негайно масштабувати.

Десятки тисяч безпілотників-перехоплювачів — це те, що ми вже законтрактували і будемо продовжувати контрактувати. Зараз наші контракти, з одного боку, залежать від можливостей виробника, а з іншого — від можливостей державного бюджету, — наголосив Жумаділов.

На переконання останнього, якщо виробник зможе випускати більше безпілотників, ніж Україна здатна оплатити, то на допомогу прийдуть західні союзники.

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