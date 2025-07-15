Україна розгорне десятки тисяч перехоплювачів для захисту від російських дронів

Не так давно глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що українські дрони-перехоплювачі виявилися дійсно ефективними для захистку від російських “шахедів”. Загалом Україна готується розгорнути десятки тисяч таких перехоплювачів, які утворять своєрідний купол над її територіями.
Головні тези:
- Збивати російські дрони ракетами надто дорого, тому Україна знайшла альтернативу.
- Союзники Києва зможуть долучитися до реалізації цього проєкту, якщо буде така потреба.
Дронів-перехоплювачів стане набагато більше
Згідно з даними Forbes, Агентство оборонних закупівель України уклало контракти на виробництво "десятків тисяч" безпілотників-перехоплювачів.
Саме вони будуть боротися з російськими дронами, яких в українському небі стає дедалі більше.
З заявою з цього приводу виступив директор Агентства оборонних закупівель України Арсен Жумаділов.
За його словами, знищення дронами-перехоплювачами сотень "Шахедів" — це досягнення.
Такі успіхи вказують на те, що проєкт потрібно негайно масштабувати.
На переконання останнього, якщо виробник зможе випускати більше безпілотників, ніж Україна здатна оплатити, то на допомогу прийдуть західні союзники.
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