Угорський лідер Віктор Орбан, який відомий своєю проросійською позицією, цинічно заявив, що вимагатиме від Європейського Союзу запровадити санкції за порушення прав людини проти українських чиновників, яких Будапешт вважає причетними до нібито смертельного побиття угорця в територіальному центрі комплектування на Закарпатті.

Орбан знову намагається зіпсувати репутацію України

За словами поплічника Путіна, під час засідання Ради ЄС 15 липня, де планують обговорити низку санкційних рішень, його команда буде наполягати на включенні до санкційних списків ЄС за порушення прав людини українських посадовців у зв’язку зі смертю Йосипа Шебештеня із Закарпаття, нібито внаслідок побиття під час примусової мобілізації.

Що важливо розуміти, кілька днів тому до МЗС Угорщини викликали посла України Федора Шандора після повідомлень ЗМІ про те, що угорський громадянин загинув на Закарпатті начебто після побиття працівниками ТЦК.

Командування Сухопутних військ офіційно підтвердило, що загиблий — Йосип Шебештень — був громадянином України, мобілізованим 14 червня на законних підставах.

Окрім того, наголошується, що чоловік 18 червня самовільно залишив розташування військової частини без зброї, а через шість днів звернувся до лікарні в Береговому.

Під час обстеження на ньому, як заявляється, не виявили жодних тілесних ушкоджень.