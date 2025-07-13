Нелегітимний глава РФ Володимир Путін почав бідкатися, що Захід протягом багатьох років залишається байдужим до інтересів Росії. Окрім того, він стверджує, що СРСР ліквідували в надії приєднатися до Заходу.
Головні тези:
- Путін продовжує звинувачувати Захід у всіх своїх проблемах.
- Диктатор досі страждає через розпад СРСР і не приховує цього.
Путін накинувся на Захід з новими звинуваченнями
Російський диктатор запевняє, що нормальним відносинам РФ та Заходу заважає геополітичний аспект, а комуністична ідеологія СРСР, як вважалося раніше.
Також він почав стверджувати, що після розпаду СРСР байдуже ставлення до державних стратегічних інтересів Російської Федерації залишилося.
Путін також бідкається, що попри всі намагання донести позицію Росії, Захід залишався байдужим до її інтересів.
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