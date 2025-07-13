Нелегітимний глава РФ Володимир Путін почав бідкатися, що Захід протягом багатьох років залишається байдужим до інтересів Росії. Окрім того, він стверджує, що СРСР ліквідували в надії приєднатися до Заходу.

Путін накинувся на Захід з новими звинуваченнями

Російський диктатор запевняє, що нормальним відносинам РФ та Заходу заважає геополітичний аспект, а комуністична ідеологія СРСР, як вважалося раніше.

Багато хто вважає, і я в тому числі, як не дивно... вважав, що головні протиріччя — це [суперечності] ідеологічного характеру. Володимир Путін Російський диктатор

Також він почав стверджувати, що після розпаду СРСР байдуже ставлення до державних стратегічних інтересів Російської Федерації залишилося.

Це було зав'язано на явному бажанні досягти якихось геополітичних переваг. Більше того, я вже, коли став президентом, теж не одразу все зрозумів, — скаржиться нелегітимний глава Кремля. Поширити

Путін також бідкається, що попри всі намагання донести позицію Росії, Захід залишався байдужим до її інтересів.