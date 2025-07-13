Лінія фронту може завмерти. Що насправді відбувається на полі бою

Видання The Wall Street Journal дійшло висновку, що домінування безпілотних літальних апаратів у війні Росії проти України призводить до того, що лінія фронту незабаром може бути повністю заморожена.
Головні тези:
- Безпілотники володіють унікальними “здібностями”, і це змінює хід війни.
- Експерти прогнозують подальше удосконалення дронів.
Феномен “війни дронів” у контексті російсько-української війни
Журналісти звертають увагу на те, що значення безпілотників наразі важко переоцінити.
Вони можуть встановлювати міни, доставляти вантажі, а також евакуювати поранених та загиблих.
Ключова їхня перевага — відстеження будь-яких переміщень вздовж лінії фронту, а також спрямування ударів по живій силі та техніці ворога.
На переконання видання, жодне нововведення не мало досі більшого впливу на хід бойових дій, ніж ударні дрони з видом від першої особи (FPV).
Попри те, що більшість інновацій у сфері безпілотників під час війни було розроблено Україною, росіяни стали піонерами у найважливішій модифікації fpv-дронів — додаванні оптоволоконного кабелю, що з'єднує дрон із пілотом.
Саме після цього Україна створила дрон "Вампір", який може працювати в темряві.
Дронові технології продовжують розвиватися, а це означає, що лінія фронту може бути “заморожена” ще більше.
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