Лінія фронту може завмерти. Що насправді відбувається на полі бою
Категорія
Україна
Дата публікації

Лінія фронту може завмерти. Що насправді відбувається на полі бою

ЗСУ
Джерело:  The Wall Street Journal

Видання The Wall Street Journal дійшло висновку, що домінування безпілотних літальних апаратів у війні Росії проти України призводить до того, що лінія фронту незабаром може бути повністю заморожена.

Головні тези:

  • Безпілотники володіють унікальними “здібностями”, і це змінює хід війни.
  • Експерти прогнозують подальше удосконалення дронів.

Феномен “війни дронів” у контексті російсько-української війни

Журналісти звертають увагу на те, що значення безпілотників наразі важко переоцінити.

Вони можуть встановлювати міни, доставляти вантажі, а також евакуювати поранених та загиблих.

Ключова їхня перевага — відстеження будь-яких переміщень вздовж лінії фронту, а також спрямування ударів по живій силі та техніці ворога.

На переконання видання, жодне нововведення не мало досі більшого впливу на хід бойових дій, ніж ударні дрони з видом від першої особи (FPV).

Попри те, що більшість інновацій у сфері безпілотників під час війни було розроблено Україною, росіяни стали піонерами у найважливішій модифікації fpv-дронів — додаванні оптоволоконного кабелю, що з'єднує дрон із пілотом.

Саме після цього Україна створила дрон "Вампір", який може працювати в темряві.

Дронові технології продовжують розвиватися, а це означає, що лінія фронту може бути “заморожена” ще більше.

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