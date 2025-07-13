Лінія фронту може завмерти. Що насправді відбувається на полі бою

Видання The Wall Street Journal дійшло висновку, що домінування безпілотних літальних апаратів у війні Росії проти України призводить до того, що лінія фронту незабаром може бути повністю заморожена.

Феномен “війни дронів” у контексті російсько-української війни

Журналісти звертають увагу на те, що значення безпілотників наразі важко переоцінити.

Вони можуть встановлювати міни, доставляти вантажі, а також евакуювати поранених та загиблих.

Ключова їхня перевага — відстеження будь-яких переміщень вздовж лінії фронту, а також спрямування ударів по живій силі та техніці ворога.

На переконання видання, жодне нововведення не мало досі більшого впливу на хід бойових дій, ніж ударні дрони з видом від першої особи (FPV).

Попри те, що більшість інновацій у сфері безпілотників під час війни було розроблено Україною, росіяни стали піонерами у найважливішій модифікації fpv-дронів — додаванні оптоволоконного кабелю, що з'єднує дрон із пілотом.

Саме після цього Україна створила дрон "Вампір", який може працювати в темряві.

Дронові технології продовжують розвиватися, а це означає, що лінія фронту може бути “заморожена” ще більше.