Линия фронта может замереть. Что происходит на поле боя

Издание The Wall Street Journal пришло к выводу, что доминирование беспилотных летательных аппаратов в войне России против Украины приводит к тому, что линия фронта в скором времени может быть полностью заморожена.

Феномен "войны дронов" в контексте российско-украинской войны

Журналисты обращают внимание на то, что значение беспилотников сейчас сложно переоценить.

Они могут устанавливать мины, доставлять грузы, а также эвакуировать раненых и погибших.

Ключевое их преимущество — отслеживание любых перемещений вдоль линии фронта, а также направлять удары по живой силе и технике врага.

По убеждению издания, ни одно нововведение не имело большего влияния на ход боевых действий, чем ударные дроны с видом от первого лица (FPV).

Несмотря на то, что большинство инноваций в сфере беспилотников во время войны было разработано Украиной, россияне стали пионерами в важнейшей модификации fpv-дронов — добавлении оптоволоконного кабеля, соединяющего дрон с пилотом.

Именно после этого Украина создала дрон "Вампир", который может работать в темноте.

Дроновые технологии продолжают развиваться, а это значит, что линия фронта может быть "заморожена" еще больше.