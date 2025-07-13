Тактическая игра. Чего Украине дальше ждать от Трампа

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что последние громкие заявления и решения американского лидера Дональда Трампа еще не повод праздновать победу, поскольку он до сих пор не занял четкую проукраинскую позицию.

В какую игру играет Трамп

Как считает эксперт, последние шаги президента США действительно можно воспринимать как положительный сигнал, однако радоваться рано.

Он также напомнил, что уже 14 июля Дональд Трамп выступит с важным заявлением по России, которое он сам анонсировал недавно.

На мой взгляд, он просто продемонстрирует, что захочет несколько усилить поддержку, сказать, что я буду помогать Украине, отражать российские атаки. Возможно, найдет какую-нибудь пару-тройку миллиардов, которые еще остались от администрации Байдена, которые он может использовать без согласия Конгресса и так далее. И скажет, что если Украине так нужно оружие, я готов продавать не Украине, а европейцам, а европейцы пусть делают с ним, что захотят, — прогнозирует Владимир Огрызко. Поделиться

Он все равно предупреждает, что это вряд ли будет означать начало кардинальных изменений в Украине.