Тактическая игра. Чего Украине дальше ждать от Трампа

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что последние громкие заявления и решения американского лидера Дональда Трампа еще не повод праздновать победу, поскольку он до сих пор не занял четкую проукраинскую позицию.
Главные тезисы
- Уже скоро Трамп может заявить об усилении поддержки Украины.
- Однако он все еще не отказался от диалога с Кремлем.
В какую игру играет Трамп
Как считает эксперт, последние шаги президента США действительно можно воспринимать как положительный сигнал, однако радоваться рано.
Он также напомнил, что уже 14 июля Дональд Трамп выступит с важным заявлением по России, которое он сам анонсировал недавно.
Он все равно предупреждает, что это вряд ли будет означать начало кардинальных изменений в Украине.
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