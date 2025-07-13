Путин допускает еще одну роковую ошибку в войне против Украины
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Путин допускает еще одну роковую ошибку в войне против Украины

Путин недооценил Трампа
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Источник:  Радио Свобода

В последние месяцы российский диктатор Владимир Путин неустанно усиливает террор против Украины. Однако он не смог спрогнозировать, что это спровоцирует жесткую реакцию со стороны американского лидера Дональда Трампа, который постепенно теряет доверие к Кремлю и переходит на сторону Украины.

Главные тезисы

  • Трамп теряет терпение по отношению к Путину, однако важно наблюдать за его действиями.
  • Российский диктатор не смог спрогнозировать, что президент США может перейти на сторону Украины.

Путин недооценил Трампа

На это обратил внимание экс-помощник госсекретаря США, директор Института Джорджа Буша Дэвид Кремер.

По его словам, главным сигналом изменения отношения президента Трампа к Путину станет возобновление поставок оружия Украине.

Если мы увидим восстановление регулярного вооружения, это означает разворот в курсе, который Трамп придерживался до сих пор. Этот курс, как стало очевидно, не ведет никуда, ведь Владимир Путин продемонстрировал полное отсутствие интереса к прекращению войны, несмотря на многочисленные попытки Трампа убедить его согласиться на перемирие, — подчеркнул эксперт.

По его убеждению, американский лидер действительно очень сильно хочет добиться завершения войны.

Кроме того, он осознает, что именно диктатор Путин виноват в том, что она началась и продолжается.

Вполне возможно, что Владимир Путин допускает непрощенный просчет, усиливая военное давление на Украину, считая, что Дональд Трамп не отреагирует на его агрессивные действия. Трамп может воспринять это как личное оскорбление. Но, повторюсь, это станет понятно, если будут возобновлены поставки помощи Украине, если будут введены санкции против торговых партнеров России.

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