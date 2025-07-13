Путин допускает еще одну роковую ошибку в войне против Украины

В последние месяцы российский диктатор Владимир Путин неустанно усиливает террор против Украины. Однако он не смог спрогнозировать, что это спровоцирует жесткую реакцию со стороны американского лидера Дональда Трампа, который постепенно теряет доверие к Кремлю и переходит на сторону Украины.
Главные тезисы
- Трамп теряет терпение по отношению к Путину, однако важно наблюдать за его действиями.
- Российский диктатор не смог спрогнозировать, что президент США может перейти на сторону Украины.
Путин недооценил Трампа
На это обратил внимание экс-помощник госсекретаря США, директор Института Джорджа Буша Дэвид Кремер.
По его словам, главным сигналом изменения отношения президента Трампа к Путину станет возобновление поставок оружия Украине.
По его убеждению, американский лидер действительно очень сильно хочет добиться завершения войны.
Кроме того, он осознает, что именно диктатор Путин виноват в том, что она началась и продолжается.
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