Путин допускает еще одну роковую ошибку в войне против Украины

Если мы увидим восстановление регулярного вооружения, это означает разворот в курсе, который Трамп придерживался до сих пор. Этот курс, как стало очевидно, не ведет никуда, ведь Владимир Путин продемонстрировал полное отсутствие интереса к прекращению войны, несмотря на многочисленные попытки Трампа убедить его согласиться на перемирие, — подчеркнул эксперт.