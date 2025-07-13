Путін припускається ще однієї фатальної помилки у війні проти України

Протягом останніх місяців російський диктатор Володимир Путін невпинно посилює терор проти України. Однак він не зміг спрогнозувати, що це спровокує жорстку реакцію з боку американського лідера Дональда Трампа, який поступово втрачає довіру до Кремля та переходить на бік України.

Путін недооцінив Трампа

На це звернув увагу експомічник держсекретаря США, директор Інституту Джорджа Буша Девід Кремер.

За його словами, головним сигналом зміни ставлення президента Трампа до Путіна стане відновлення постачання зброї Україні.

Якщо ми побачимо відновлення регулярного озброєння, це означатиме розворот у курсі, якого Трамп дотримувався досі. Цей курс, як стало очевидно, не веде нікуди, адже Володимир Путін продемонстрував повну відсутність інтересу до припинення війни, попри численні спроби Трампа переконати його погодитися на перемир’я, — наголосив експерт. Поширити

На його переконання, американський лідер дійсно дуже сильно хоче добитися завершення війни.

Окрім того, він усвідомлює, що саме диктатор Путін винен в тому, що вона почалася та досі триває.