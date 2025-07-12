Трамп різко змінив риторику щодо Путіна, але є нюанс
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Трамп різко змінив риторику щодо Путіна, але є нюанс

Трамп
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Джерело:  Financial Times

Протягом останніх тижнів американський президент Дональд Трамп демонструє різку зміну риторики щодо російського диктатора Володимира Путіна та країни-агресорки РФ загалом. Однак лідери Європи досі насторожені, оскільки не вірять, що Білий дім готовий зайняти чітку проукраїнську позицію.

Головні тези:

  • Попри оптимістичні заяви, поки немає конкретних дій з боку Трампа.
  • Зеленський робить все можливе, щоб заручитися підтримкою президента США.

ЄС не може остаточно довіритися Трампу

За словами інсайдерів ЗМІ, останні гучні заяви очільника Білого дому подарували Європі "певну надію" на прогрес у питанні допомоги Україні.

Однак головна проблема полягає в тому, що реальних підтверджень зміни позиції Дональда Трампа з цього приводу наразі немає.

Існує висока ймовірність того, що президент США досі схильний бачити російського диктатором своїм ключовим союзником у переговорах щодо будь-якого врегулювання, а українського лідера Володимира Зеленського — головною перешкодою для укладення дієвої мирної угоди.

Є невелике перезбудження через зміну тону. Але ми не бачимо, щоб це виливалося в якісь серйозні дії, — поскаржилося журналістам одне з анонімних джерел у Європі.

Попри це, ніхто не може заперечувати той факт, що Зеленський все-таки зміг знайти спільну мову з Трампом.

У цьому йому максимально допомогли президент Франції Емманюель Макрон і британський прем’єр Кір Стармер.

Вони закликали українського лідера частіше дякувати президенту США за підтримку та допомогу, щоб не втратити його прихильність.

Попри це, Зеленський досі має справу з адміністрацією, в якій глибоко вкорінився скептицизм щодо допомоги Києву.

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