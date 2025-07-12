Трамп різко змінив риторику щодо Путіна, але є нюанс

Протягом останніх тижнів американський президент Дональд Трамп демонструє різку зміну риторики щодо російського диктатора Володимира Путіна та країни-агресорки РФ загалом. Однак лідери Європи досі насторожені, оскільки не вірять, що Білий дім готовий зайняти чітку проукраїнську позицію.

ЄС не може остаточно довіритися Трампу

За словами інсайдерів ЗМІ, останні гучні заяви очільника Білого дому подарували Європі "певну надію" на прогрес у питанні допомоги Україні.

Однак головна проблема полягає в тому, що реальних підтверджень зміни позиції Дональда Трампа з цього приводу наразі немає.

Існує висока ймовірність того, що президент США досі схильний бачити російського диктатором своїм ключовим союзником у переговорах щодо будь-якого врегулювання, а українського лідера Володимира Зеленського — головною перешкодою для укладення дієвої мирної угоди.

Є невелике перезбудження через зміну тону. Але ми не бачимо, щоб це виливалося в якісь серйозні дії, — поскаржилося журналістам одне з анонімних джерел у Європі. Поширити

Попри це, ніхто не може заперечувати той факт, що Зеленський все-таки зміг знайти спільну мову з Трампом.

У цьому йому максимально допомогли президент Франції Емманюель Макрон і британський прем’єр Кір Стармер.

Вони закликали українського лідера частіше дякувати президенту США за підтримку та допомогу, щоб не втратити його прихильність.