Генерал-майор Бундесверу Крістіан Фройдінг офіційно підтвердив, що Україна змогла укласти угоду про виробництво далекобійних ракет за рахунок фінансування Німеччини. Перші партії для ЗСУ надійдуть вже в липні 2025 року.
Головні тези:
- Німеччина надасть Україні велику тризначну кількість далекобійних ракет.
- Наразі також тривають переговори щодо постачання нових систем ППО для України.
Що відомо про угоду України та Німеччини
Як зазначив Крістіан Фройдінг, її підписала українська промисловість та Міністерство оборони.
Також вказано, що про саму програму вдалося домовитися ще в травні.
Крістіан Фройдінг також дав зрозуміти, що перші далекобійні ракети мають надійти на озброєння Сил оборони України вже наприкінці липня.
За його словами, загалом "йтиметься про велику тризначну кількість".
Німецький генерал-майор озвучив прогноз, що це суттєво посилить протиповітряну оборону України та її потенціал у найближчі тижні та місяці.
Як зазначив Фройдінг, офіційний Берлін "тісно координує дії з союзниками" з питання постачання в Україну нових систем ППО середньої та великої дальності".
Наразі також тривають перемовини на всіх рівнях щодо потенційного постачання в Україну однієї або двох систем Patriot, які Німеччина планує придбати у Штатів.
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