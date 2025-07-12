Німеччина надасть Україні "велику тризначну кількість" далекобійних ракет

Генерал-майор Бундесверу Крістіан Фройдінг офіційно підтвердив, що Україна змогла укласти угоду про виробництво далекобійних ракет за рахунок фінансування Німеччини. Перші партії для ЗСУ надійдуть вже в липні 2025 року.

Що відомо про угоду України та Німеччини

Як зазначив Крістіан Фройдінг, її підписала українська промисловість та Міністерство оборони.

Також вказано, що про саму програму вдалося домовитися ще в травні.

Крістіан Фройдінг також дав зрозуміти, що перші далекобійні ракети мають надійти на озброєння Сил оборони України вже наприкінці липня.

За його словами, загалом "йтиметься про велику тризначну кількість".

Німецький генерал-майор озвучив прогноз, що це суттєво посилить протиповітряну оборону України та її потенціал у найближчі тижні та місяці.

Нам потрібні системи озброєння, здатні проникати глибоко вглиб російської території та атакувати склади, командні пункти, аеродроми і літаки, — наголосив він. Поширити

Як зазначив Фройдінг, офіційний Берлін "тісно координує дії з союзниками" з питання постачання в Україну нових систем ППО середньої та великої дальності".