Йолоп та невдаха. Президент Фінляндії публічно висміяв Путіна

Лідер Фінляндії Александер Стубб вирішив не приховувати свого зневажливого ставлення до російського диктатора Володимира Путіна. Він відверто зізнався журналістам, чому вважає нелегітимного главу Кремля невдахою та дурнем.
Головні тези:
- Путін припустився багатьох стратегічних помилок на міжнародній арені.
- Президент Фінляндії не вірить, що диктатор нападе на НАТО.
Стубб принизив Путіна
На переконання глави Фінляндії, саме російський диктатор припустився найбільшої тактичної та стратегічної помилки в сучасній історії, коли розпочав вторгнення в Україну.
Окрім того, він робив все можливе, щоб знищити НАТО, однак фактично добився лише того, що подвоїв кордон з Альянсом через Фінляндію.
Лідер країни також звернув увагу на те, що російський диктатор платить надто високу ціну за війні в Україні, однак його війська фактично топчуться на одному місці.
Стубб чітко дав зрозуміти, що вважає Путіна "стратегічним йолопом і військовим невдахою".
На його переконання, він не наважиться перевіряти дію статті 5 Договору про НАТО.
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