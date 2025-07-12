У НАТО почалися таємні перемовини щодо України
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Політика
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У НАТО почалися таємні перемовини щодо України

НАТО
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Джерело:  The New York Times

Країни-члени НАТО непублічно обговорюють новий спосіб постачання критично важливої американської зброї Україні для її боротьби з Росією. Про це вдалося дізнатися виданню The New York Times.

Головні тези:

  • Один із можливих сценаріїв - створення спеціальних рахунків в Європі для управління постачанням зброї через треті країни.
  • Білий дім хвилюється, що вилучення зброї може послабити оборону союзників в інших регіонах світу.

Що відомо про переговори в НАТО

Згідно з даними журналістів, наразі у центрі уваги членів Альянсу одразу кілька сценаріїв щодо постачання американської зброї для України.

Один з них — створення в Європі спеціальних рахунків під управлінням генерала Алексуса Гринкевича, головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі.

На переконання керівництва, саме через них можна буде оплачувати зброю і боєприпаси, які потім направлять в Україну через треті країни.

Ключова цілі — не втрачати час на те, поки зброю будуть виготовляти, а використовувати вже готові запаси: з арсеналів США, інших країн або з ринку, як це робить Чехія, скуповуючи 155-мм артилерійські снаряди по всьому світу.

Важливо, що союзники також можуть віддавати Україні своє озброєння, отримуючи пріоритет на купівлю. Так Німеччина закупила у США вісім батарей ЗРК Patriot замість трьох, відправлених ЗСУ.

Команда американського лідера Дональда Трампа наразі занепокоєна тим, що вилучення Patriot з інших напрямків послабить оборону союзників в Азії та на Близькому Сході.

На цьому тлі Європу накрила нова хвиля тривоги щодо Росії. Так, на переконання очільника французької армії генерал Тьєррі Бюркара, диктатор Путін вважає Францію своїм головним противником у Європі.

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