У НАТО почалися таємні перемовини щодо України

Країни-члени НАТО непублічно обговорюють новий спосіб постачання критично важливої американської зброї Україні для її боротьби з Росією. Про це вдалося дізнатися виданню The New York Times.

Що відомо про переговори в НАТО

Згідно з даними журналістів, наразі у центрі уваги членів Альянсу одразу кілька сценаріїв щодо постачання американської зброї для України.

Один з них — створення в Європі спеціальних рахунків під управлінням генерала Алексуса Гринкевича, головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі.

На переконання керівництва, саме через них можна буде оплачувати зброю і боєприпаси, які потім направлять в Україну через треті країни.

Ключова цілі — не втрачати час на те, поки зброю будуть виготовляти, а використовувати вже готові запаси: з арсеналів США, інших країн або з ринку, як це робить Чехія, скуповуючи 155-мм артилерійські снаряди по всьому світу.

Важливо, що союзники також можуть віддавати Україні своє озброєння, отримуючи пріоритет на купівлю. Так Німеччина закупила у США вісім батарей ЗРК Patriot замість трьох, відправлених ЗСУ. Поширити

Команда американського лідера Дональда Трампа наразі занепокоєна тим, що вилучення Patriot з інших напрямків послабить оборону союзників в Азії та на Близькому Сході.