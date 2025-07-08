ЄС терміново шукає 19 млрд дол для України — яка мета
Категорія
Економіка
Дата публікації

ЄС терміново шукає 19 млрд дол для України — яка мета

ЄС
Джерело:  Financial Times

Видання Financial Times дізналося від своїх інсайдерів, що наразі Європейський союз знаходиться в активному пошуку близько 19 млрд доларів. Саме така сума дасть змогу покрити дефіцит бюджету України в 2026 році.

Головні тези:

  • Партнери України поквапом перераховують свої витрати для розв'язання проблеми дефіциту бюджету.
  • Київ уже звернувся до Брюсселю з власним планом дій.

ЄС спробує перекрити дефіцит українського бюджету

Офіційний Брюссель не може ігнорувати той факт, що прогнозований дефіцит бюджету України на 2026 рік досі не покритий зовнішнім фінансуванням.

Це спровокувало нову хвилю занепокоєння серед союзників Києва, особливо тих, які розраховували на припинення вогню та завершення війни.

Наразі партнери України поквапом перераховують свої витрати, щоб розв'язати цю проблему.

Вони усвідомлюють, що як би не намагалися, у них все одно буде (фінансова — ред.) діра, — заявив ЗМІ високопосадовець ЄС.

Як зазначили у Міжнародному валютному фонді, фінансові потреби України на 2026 рік наразі покриті.

Однак, що важливо розуміти, це за умови, що війна закінчиться цього року або в середині наступного. Наразі ні Київ, ні Брюссель не вірять у такий сценарій.

Одна з пропозицій, якою Київ поділився з країнами G7 і яка розглядається Європейською комісією, полягає в наданні військової підтримки Україні у вигляді двосторонніх грантів, які будуть обліковуватися окремо як "позабюджетні зовнішні трансферти", але водночас враховуватимуться у цілях національних витрат на оборону.

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