Речник Кремля Дмитро Пєсков почав цинічно скаржитися, що рішення американського лідера Дональда Трампа відновити постачання зброї Україні та навіть збільшити його, мовляв, не буде сприяти спробам "мирного врегулювання".

У Путіна невдоволені рішенням Трампа

Як зазначив Пєсков, офіційна Москва вже зрозуміла, що постачання озброєнь з Україні тривають.

Очевидно, що і європейці беруть активну участь у тому, щоб накачувати Україну озброєннями, — бідкається речник Кремля. Поширити

Він також додав, що російський диктатор Путін та його команда вважають "дії" Дональд Трампа такими, що "не лежать у руслі спроб сприяти мирному врегулюванню" і додав, що і європейці обрали лінію, спрямовану на "продовження бойових дій".

Що важливо розуміти, після останніх перемовин з Зеленським Трамп дав чітко зрозуміти, що задоволений бесідою і налаштований допомагати Україні.

Окрім того, американський лідер вислови сумнів у тому, що Путін зацікавлений у завершенні війни проти України.

Президент України зі свого боку назвав розмову з американським колегою "найкращою за увесь час".

7 липня Трамп офіційно оголосив, що надасть Україні ще більше зброї для оборони від російської агресії: