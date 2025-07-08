Трамп надає Україні ще більше зброї — Кремль уперше відреагував

Речник Кремля Дмитро Пєсков почав цинічно скаржитися, що рішення американського лідера Дональда Трампа відновити постачання зброї Україні та навіть збільшити його, мовляв, не буде сприяти спробам "мирного врегулювання".
Головні тези:
- Москва не приховує, що обурена рішенням Трампа.
- Президент США підтвердив, що готовий й надалі допомагати Україні.
У Путіна невдоволені рішенням Трампа
Як зазначив Пєсков, офіційна Москва вже зрозуміла, що постачання озброєнь з Україні тривають.
Він також додав, що російський диктатор Путін та його команда вважають "дії" Дональд Трампа такими, що "не лежать у руслі спроб сприяти мирному врегулюванню" і додав, що і європейці обрали лінію, спрямовану на "продовження бойових дій".
Що важливо розуміти, після останніх перемовин з Зеленським Трамп дав чітко зрозуміти, що задоволений бесідою і налаштований допомагати Україні.
Окрім того, американський лідер вислови сумнів у тому, що Путін зацікавлений у завершенні війни проти України.
Президент України зі свого боку назвав розмову з американським колегою "найкращою за увесь час".
7 липня Трамп офіційно оголосив, що надасть Україні ще більше зброї для оборони від російської агресії:
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-