Трамп надає Україні ще більше зброї — Кремль уперше відреагував
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп надає Україні ще більше зброї — Кремль уперше відреагував

У Путіна невдоволені рішенням Трампа
Джерело:  online.ua

Речник Кремля Дмитро Пєсков почав цинічно скаржитися, що рішення американського лідера Дональда Трампа відновити постачання зброї Україні та навіть збільшити його, мовляв, не буде сприяти спробам "мирного врегулювання".

Головні тези:

  • Москва не приховує, що обурена рішенням Трампа. 
  • Президент США підтвердив, що готовий й надалі допомагати Україні.

У Путіна невдоволені рішенням Трампа

Як зазначив Пєсков, офіційна Москва вже зрозуміла, що постачання озброєнь з Україні тривають.

Очевидно, що і європейці беруть активну участь у тому, щоб накачувати Україну озброєннями, — бідкається речник Кремля.

Він також додав, що російський диктатор Путін та його команда вважають "дії" Дональд Трампа такими, що "не лежать у руслі спроб сприяти мирному врегулюванню" і додав, що і європейці обрали лінію, спрямовану на "продовження бойових дій".

Що важливо розуміти, після останніх перемовин з Зеленським Трамп дав чітко зрозуміти, що задоволений бесідою і налаштований допомагати Україні.

Окрім того, американський лідер вислови сумнів у тому, що Путін зацікавлений у завершенні війни проти України.

Президент України зі свого боку назвав розмову з американським колегою "найкращою за увесь час".

7 липня Трамп офіційно оголосив, що надасть Україні ще більше зброї для оборони від російської агресії:

Ми надішлемо ще більше зброї. Ми змушені це зробити. Вони повинні мати змогу захистити себе. Зараз по них завдають дуже потужних ударів. Ми будемо змушені надсилати більше зброї.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Озброїти Україну до зубів". Республіканець Бейкон висунув Трампу чітку вимогу
Республіканець Бейкон розкритикував підхід Трампа
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сирський наголосив на відновленні позицій ЗСУ на Курщині та Бєлгородщині
Генштаб ЗСУ
Сирський описав ситуацію на фронті
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Дефіцит бюджету Росії збільшився вшестеро
Економічні проблеми Росії продовжують загострюватися

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?