Трамп предоставляет Украине еще больше оружия — Кремль впервые отреагировал

Представитель Кремля Дмитрий Песков начал цинично жаловаться, что решение американского лидера Дональда Трампа возобновить поставки оружия Украине и даже увеличить их, мол, не будет способствовать попыткам "мирного урегулирования".
Главные тезисы
- Москва не скрывает, что возмущена решением Трампа.
- Президент США подтвердил, что готов и дальше помогать Украине.
У Путина недовольны решением Трампа
Как отметил Песков, официальная Москва уже поняла, что поставки вооружений из Украины продолжаются.
Он также добавил, что российский диктатор Путин и его команда считают "действия" Дональд Трампа "не лежащими в русле попыток способствовать мирному урегулированию" и добавил, что и европейцы выбрали линию, направленную на "продолжение боевых действий".
Что важно понимать, после последних переговоров с Зеленским Трамп дал четко понять, что доволен беседой и настроен помогать Украине.
Кроме того, американский лидер выразил сомнение в том, что Путин заинтересован в завершении войны против Украины.
Президент Украины со своей стороны назвал разговор с американским коллегой "лучшим за все время".
7 июля Трамп официально объявил, что предоставит Украине еще большее оружие для обороны от российской агрессии:
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