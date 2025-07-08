Трамп предоставляет Украине еще больше оружия — Кремль впервые отреагировал

Представитель Кремля Дмитрий Песков начал цинично жаловаться, что решение американского лидера Дональда Трампа возобновить поставки оружия Украине и даже увеличить их, мол, не будет способствовать попыткам "мирного урегулирования".

У Путина недовольны решением Трампа

Как отметил Песков, официальная Москва уже поняла, что поставки вооружений из Украины продолжаются.

Очевидно, что и европейцы активно участвуют в том, чтобы накачивать Украину вооружениями, — жалуется спикер Кремля. Поделиться

Он также добавил, что российский диктатор Путин и его команда считают "действия" Дональд Трампа "не лежащими в русле попыток способствовать мирному урегулированию" и добавил, что и европейцы выбрали линию, направленную на "продолжение боевых действий".

Что важно понимать, после последних переговоров с Зеленским Трамп дал четко понять, что доволен беседой и настроен помогать Украине.

Кроме того, американский лидер выразил сомнение в том, что Путин заинтересован в завершении войны против Украины.

Президент Украины со своей стороны назвал разговор с американским коллегой "лучшим за все время".

7 июля Трамп официально объявил, что предоставит Украине еще большее оружие для обороны от российской агрессии: