Трамп предоставляет Украине еще больше оружия — Кремль впервые отреагировал
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп предоставляет Украине еще больше оружия — Кремль впервые отреагировал

У Путина недовольны решением Трампа
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Источник:  online.ua

Представитель Кремля Дмитрий Песков начал цинично жаловаться, что решение американского лидера Дональда Трампа возобновить поставки оружия Украине и даже увеличить их, мол, не будет способствовать попыткам "мирного урегулирования".

Главные тезисы

  • Москва не скрывает, что возмущена решением Трампа.
  • Президент США подтвердил, что готов и дальше помогать Украине.

У Путина недовольны решением Трампа

Как отметил Песков, официальная Москва уже поняла, что поставки вооружений из Украины продолжаются.

Очевидно, что и европейцы активно участвуют в том, чтобы накачивать Украину вооружениями, — жалуется спикер Кремля.

Он также добавил, что российский диктатор Путин и его команда считают "действия" Дональд Трампа "не лежащими в русле попыток способствовать мирному урегулированию" и добавил, что и европейцы выбрали линию, направленную на "продолжение боевых действий".

Что важно понимать, после последних переговоров с Зеленским Трамп дал четко понять, что доволен беседой и настроен помогать Украине.

Кроме того, американский лидер выразил сомнение в том, что Путин заинтересован в завершении войны против Украины.

Президент Украины со своей стороны назвал разговор с американским коллегой "лучшим за все время".

7 июля Трамп официально объявил, что предоставит Украине еще большее оружие для обороны от российской агрессии:

Мы пришлем еще больше оружия. Мы вынуждены это сделать. Они должны иметь возможность защитить себя. Сейчас по ним наносят очень мощные удары. Мы будем вынуждены присылать больше оружия.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

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