"Вооружить Украину до зубов". Республиканец Бейкон выдвинул Трампу четкое требование

Республиканец Дон Бэйкон, также являющийся членом Палаты представителей США, публично обратился к президенту Дональду Трампу после одной из самых масштабных атак России на Украину. Он требует, чтобы американский лидер изменил свою стратегию по отношению к РФ, пока не стало слишком поздно.

Республиканец Бейкон раскритиковал подход Трампа

Американский политик обратил внимание на то, что нынешняя стратегия президента США по отношению к РФ не работает.

Это подтверждает тот факт, что российский диктатор Путин и его захватническая армия только усугубляют террор против Украины.

Господин президент, ваша политика по отношению к России не работает. Пока мы ведем переговоры, Путин бомбит украинские города, — подчеркнул Дон Бэйкон. Поделиться

На этом фоне он решил показать американцам фото последствий российского удара по Киеву, который был одним из самых масштабных за весь период войны.

Мы и наши союзники должны вооружить Украину до зубов и ввести жесткие санкции. Путин издевается над вами и над Америкой. Дон Бейкон Конгрессмен-республиканец

Mr President, your policy towards Russia is not working. While we negotiate, Putin bombs Ukrainian cities. Here is Kyiv today. It is time to change strategy. We and our allies must arm Ukraine to the teeth & we need the toughest sanctions. Putin is mocking you and America. pic.twitter.com/Jc7ShlrWIN — Rep. Don Bacon 🇺🇸✈️🏍️⭐️🎖️ (@RepDonBacon) July 4, 2025

Следует также обратить внимание, что еще один конгрессмен-республиканец Джо Уилсон, реагируя на массированную атаку РФ на Украину, призвал остановить Путина и обеспечить Украину необходимыми средствами для обороны.