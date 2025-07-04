"Вооружить Украину до зубов". Республиканец Бейкон выдвинул Трампу четкое требование
Категория
Политика
Дата публикации

"Вооружить Украину до зубов". Республиканец Бейкон выдвинул Трампу четкое требование

Республиканец Бейкон раскритиковал подход Трампа
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Источник:  online.ua

Республиканец Дон Бэйкон, также являющийся членом Палаты представителей США, публично обратился к президенту Дональду Трампу после одной из самых масштабных атак России на Украину. Он требует, чтобы американский лидер изменил свою стратегию по отношению к РФ, пока не стало слишком поздно.

Главные тезисы

  • Республиканец Бэйкон требует вооружить Украину и ввести жесткие санкции против России.
  • Армия РФ совершила масштабную атаку на Украину, однако силы ПВО сумели обезвредить значительное количество вражеских целей.

Республиканец Бейкон раскритиковал подход Трампа

Американский политик обратил внимание на то, что нынешняя стратегия президента США по отношению к РФ не работает.

Это подтверждает тот факт, что российский диктатор Путин и его захватническая армия только усугубляют террор против Украины.

Господин президент, ваша политика по отношению к России не работает. Пока мы ведем переговоры, Путин бомбит украинские города, — подчеркнул Дон Бэйкон.

На этом фоне он решил показать американцам фото последствий российского удара по Киеву, который был одним из самых масштабных за весь период войны.

Мы и наши союзники должны вооружить Украину до зубов и ввести жесткие санкции. Путин издевается над вами и над Америкой.

Дон Бейкон

Дон Бейкон

Конгрессмен-республиканец

Следует также обратить внимание, что еще один конгрессмен-республиканец Джо Уилсон, реагируя на массированную атаку РФ на Украину, призвал остановить Путина и обеспечить Украину необходимыми средствами для обороны.

Что важно понимать, в течение ночи армия РФ атаковала Украину 550 средствами воздушного нападения. Силы ПВО смогли обезвредить 478 вражеских целей.

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