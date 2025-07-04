Украина успешно атаковала военный объект в Московской области
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Украина успешно атаковала военный объект в Московской области

Генштаб ВСУ
Что известно о новом успехе украинских воинов
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально подтвердил, что 4 июля украинским воинам удалось поразить российское предприятие по производству боевых частей для БпЛА типа "Шахед", расположенное под Москвой.

Главные тезисы

  • Атака была направлена на снижение возможностей России наносить воздушные удары по Украине.
  • Результаты поражения уточняются, они будут объявлены чуть позже.

Что известно о новом успехе украинских воинов

В этот раз под удар Украины попало АО "ФНПЦ "Научно-исследовательский институт прикладной химии".

Место его расположения — Сергеев Посад, что в Московской области России.

Новая успешная операция была осуществлена в рамках снижения возможностей России наносить воздушные удары.

Так, 4 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны атаковали важный военный объект врага.

В настоящее время предприятие осуществляет, в частности, производство термобарических боевых частей для БпЛА типа Shahed, и является важным звеном в вооруженной агрессии российской федерации против Украины, — сообщает Генштаб ВСУ.

На сегодня подтверждено достижение средствами поражения непосредственно цели. Там сразу вспыхнул пожар, видно сильное задымление в районе объекта.

Результаты поражения уточняются. Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать возможности врага наносить воздушные удары и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует! Слава Украине!

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