Украина успешно атаковала военный объект в Московской области

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально подтвердил, что 4 июля украинским воинам удалось поразить российское предприятие по производству боевых частей для БпЛА типа "Шахед", расположенное под Москвой.
Главные тезисы
- Атака была направлена на снижение возможностей России наносить воздушные удары по Украине.
- Результаты поражения уточняются, они будут объявлены чуть позже.
Что известно о новом успехе украинских воинов
В этот раз под удар Украины попало АО "ФНПЦ "Научно-исследовательский институт прикладной химии".
Место его расположения — Сергеев Посад, что в Московской области России.
Новая успешная операция была осуществлена в рамках снижения возможностей России наносить воздушные удары.
Так, 4 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны атаковали важный военный объект врага.
На сегодня подтверждено достижение средствами поражения непосредственно цели. Там сразу вспыхнул пожар, видно сильное задымление в районе объекта.
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