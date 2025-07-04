Украина успешно атаковала военный объект в Московской области

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально подтвердил, что 4 июля украинским воинам удалось поразить российское предприятие по производству боевых частей для БпЛА типа "Шахед", расположенное под Москвой.

Что известно о новом успехе украинских воинов

В этот раз под удар Украины попало АО "ФНПЦ "Научно-исследовательский институт прикладной химии".

Место его расположения — Сергеев Посад, что в Московской области России.

Новая успешная операция была осуществлена в рамках снижения возможностей России наносить воздушные удары.

Так, 4 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны атаковали важный военный объект врага.

В настоящее время предприятие осуществляет, в частности, производство термобарических боевых частей для БпЛА типа Shahed, и является важным звеном в вооруженной агрессии российской федерации против Украины, — сообщает Генштаб ВСУ. Поделиться

На сегодня подтверждено достижение средствами поражения непосредственно цели. Там сразу вспыхнул пожар, видно сильное задымление в районе объекта.