Нидерланды собрали доказательства использования Россией химоружия против Украины

Руководитель Министерства обороны Нидерландов Рубен Брекельманс официально подтвердил, что у его страны — а именно у спецслужб — есть доказательства широкомасштабного использования Россией запрещенного химического оружия в войне против Украины.

Россия постоянно использует химоружие против Украины

По словам Брекельманса, спецслужбы Нидерландов могут подтвердить, что страна-агрессорка активно усиливает использование химического оружия.

На этом фоне он призвал к более жестким санкциям против Москвы.

Это усиление вызывает беспокойство, поскольку является частью тенденции, которую мы наблюдаем уже несколько лет, когда использование Россией химического оружия в этой войне становится все более нормальным, стандартным и распространенным, — подчеркнул Рубен Брекельманс. Поделиться

С заявлением по этому поводу также выступил глава военной разведки Нидерландов Питер Рисинк.

Как отметил последний, выводы основываются на "собственной независимой разведке".

Рисинк официально подтвердил, что речь идет о "тысячах случаев" применения химического оружия.

Что важно понимать, Украина раньше заявляла о 9 тысячах таких случаев.