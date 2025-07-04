Нидерланды собрали доказательства использования Россией химоружия против Украины

Руководитель Министерства обороны Нидерландов Рубен Брекельманс официально подтвердил, что у его страны — а именно у спецслужб — есть доказательства широкомасштабного использования Россией запрещенного химического оружия в войне против Украины.
Главные тезисы
- Власти Нидерландов призывают к введению жестких санкций против России.
- Множество случаев использования химического оружия делает ситуацию чрезвычайно тревожной.
Россия постоянно использует химоружие против Украины
По словам Брекельманса, спецслужбы Нидерландов могут подтвердить, что страна-агрессорка активно усиливает использование химического оружия.
На этом фоне он призвал к более жестким санкциям против Москвы.
С заявлением по этому поводу также выступил глава военной разведки Нидерландов Питер Рисинк.
Как отметил последний, выводы основываются на "собственной независимой разведке".
Рисинк официально подтвердил, что речь идет о "тысячах случаев" применения химического оружия.
Что важно понимать, Украина раньше заявляла о 9 тысячах таких случаев.
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