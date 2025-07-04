Нидерланды собрали доказательства использования Россией химоружия против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Нидерланды собрали доказательства использования Россией химоружия против Украины

Россия постоянно использует химоружие против Украины
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Источник:  Reuters

Руководитель Министерства обороны Нидерландов Рубен Брекельманс официально подтвердил, что у его страны — а именно у спецслужб — есть доказательства широкомасштабного использования Россией запрещенного химического оружия в войне против Украины.

Главные тезисы

  • Власти Нидерландов призывают к введению жестких санкций против России.
  • Множество случаев использования химического оружия делает ситуацию чрезвычайно тревожной.

Россия постоянно использует химоружие против Украины

По словам Брекельманса, спецслужбы Нидерландов могут подтвердить, что страна-агрессорка активно усиливает использование химического оружия.

На этом фоне он призвал к более жестким санкциям против Москвы.

Это усиление вызывает беспокойство, поскольку является частью тенденции, которую мы наблюдаем уже несколько лет, когда использование Россией химического оружия в этой войне становится все более нормальным, стандартным и распространенным, — подчеркнул Рубен Брекельманс.

С заявлением по этому поводу также выступил глава военной разведки Нидерландов Питер Рисинк.

Как отметил последний, выводы основываются на "собственной независимой разведке".

Рисинк официально подтвердил, что речь идет о "тысячах случаев" применения химического оружия.

Что важно понимать, Украина раньше заявляла о 9 тысячах таких случаев.

Мы должны еще больше усилить давление. Это означает рассмотреть возможность введения дополнительных санкций и, в частности, не допустить их (Россию) к участию в международных органах, таких как Исполнительный совет ОЗХО,  — добавил глава Минобороны Нидерландов.

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