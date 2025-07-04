Нідерланди зібрали докази використання Росією хімзброї проти України

Очільник Міністерства оборони Нідерландів Рубен Брекельманс офіційно підтвердив, що його країна — а саме спецслужби — мають докази широкомасштабного використання Росією забороненої хімічної зброї у війні проти України.
Головні тези:
- Влада Нідерландів закликає до запровадження жорстких санкцій проти Росії.
- Величезна кількість випадків використання хімічної зброї робить ситуацію надзвичайно тривожною.
Росія постійно використовує хімзброю проти України
За словами Брекельманса, спецслужби Нідерландів можуть підтвердити, що країна-агресорка активно посилює використання хімічної зброї.
На цьому тлі він закликав до запровадження більш жорстких санкцій проти Москви.
З заявою з цього приводу також виступив очільник військової розвідки Нідерландів Пітер Рісінк.
Як зазначив останній, висновки ґрунтуються на "власній незалежній розвідці".
Рісінк офіційно підтвердив, що йдеться про "тисячі випадків" застосування хімічної зброї.
Що важливо розуміти, Україна раніше заявляла про 9 тисяч таких випадків.
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