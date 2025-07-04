Україна успішно атакувала воєнний об'єкт у Московській області

Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив, що 4 липня українським воїнами вдалося уразити російське підприємство з виробництва бойових частин для БпЛА типу "Шахед", яке розташоване під Москвою.
Головні тези:
- Атака була спрямована на зниження можливостей Росії завдавати повітряних ударів проти України.
- Результати ураження наразі уточнюються, вони будуть оголошені згодом.
Що відомо про новий успіх українських воїнів
Цього разу під удар України потрапив АТ "ФНПЦ "Науково-дослідний інститут прикладної хімії".
Місце його розташування — Сергіїв Посад, що в Московській області Росії.
Нова успішна операція була здійснена у межах зниження можливостей Росії завдавати повітряних ударів.
Так, 4 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони атакували важливий воєнний об'єкт ворога.
Станом на зараз підтверджено досягнення засобів ураження безпосередньо цілі. Там одразу спалахнула пожежа, видно сильне задимлення в районі об’єкта.
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