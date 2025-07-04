Україна успішно атакувала воєнний об'єкт у Московській області

Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив, що 4 липня українським воїнами вдалося уразити російське підприємство з виробництва бойових частин для БпЛА типу "Шахед", яке розташоване під Москвою.

Що відомо про новий успіх українських воїнів

Цього разу під удар України потрапив АТ "ФНПЦ "Науково-дослідний інститут прикладної хімії".

Місце його розташування — Сергіїв Посад, що в Московській області Росії.

Нова успішна операція була здійснена у межах зниження можливостей Росії завдавати повітряних ударів.

Так, 4 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони атакували важливий воєнний об'єкт ворога.

На цей час підприємство здійснює, зокрема, виробництво термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed, і є важливою ланкою у збройній агресії російської федерації проти України, — повідомляє Генштаб ЗСУ. Поширити

Станом на зараз підтверджено досягнення засобів ураження безпосередньо цілі. Там одразу спалахнула пожежа, видно сильне задимлення в районі об’єкта.