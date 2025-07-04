Зеленський оголосив про важливі зміни в обороні України

4 липня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що в Україні нарешті почали працювати дрони-перехоплювачі – станом на ранок відомо про десятки знищених ворожих цілей. Його заява пролунала після однієї з наймасштабніших атак РФ на мирні українські міста та села.
Головні тези:
- Цього разу Росія використала 550 засобів повітряного нападу.
- Сили ППО змогли знешкодити велику кількість ворожих цілей, однак потрібна допомога союзників.
Україна суттєво посилює свою оборону
За словами українського лідера, в різних куточках країни досі тривають гасіння пожеж та розбір завалів після нового повітряного нападу ворога.
Зеленський звертає увагу міжнародної спільноти на те, що це був один із найбільш масштабних повітряних ударів.
Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що Росія використала 550 засобів повітряного нападу: це були російсько-іранські “шахеди”, а також також ракети, зокрема балістичні.
Глава держави вкотре повторив, що саме Київ був головною мішенню цього російського удару.
Сили ППО змогли успішно знищити 270 повітряних цілей, іще 208 дронів було подавлено засобами РЕБ.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-