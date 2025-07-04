Зеленський оголосив про важливі зміни в обороні України

4 липня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що в Україні нарешті почали працювати дрони-перехоплювачі – станом на ранок відомо про десятки знищених ворожих цілей. Його заява пролунала після однієї з наймасштабніших атак РФ на мирні українські міста та села.

Україна суттєво посилює свою оборону

За словами українського лідера, в різних куточках країни досі тривають гасіння пожеж та розбір завалів після нового повітряного нападу ворога.

Зеленський звертає увагу міжнародної спільноти на те, що це був один із найбільш масштабних повітряних ударів.

Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що Росія використала 550 засобів повітряного нападу: це були російсько-іранські “шахеди”, а також також ракети, зокрема балістичні.

Причому перші повітряні тривоги в наших містах і регіонах учора почалися майже одночасно з початком обговорення в медіа телефонної розмови Президента Трампа з Путіним. Росія вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну й терор. Тільки близько 9-ї годині ранку вже цієї доби в Києві був відбій повітряної тривоги. Жорстка, безсонна ніч. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави вкотре повторив, що саме Київ був головною мішенню цього російського удару.

Сили ППО змогли успішно знищити 270 повітряних цілей, іще 208 дронів було подавлено засобами РЕБ.

Почали працювати дрони-перехоплювачі — десятки збиттів. Робимо все, щоб розвивати цей напрям захисту наших міст. І дуже важливо, щоб зберігалася підтримка партнерів у захисті від балістики. «Петріоти» й ракети для них є реальними захисниками життя, — додав Зеленський. Поширити