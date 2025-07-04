Зеленский объявил о важных изменениях в обороне Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский объявил о важных изменениях в обороне Украины

Владимир Зеленский
Украина существенно усиливает свою оборону
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4 июля глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что в Украине наконец-то начали работать дроны-перехватчики – по состоянию на утро известно о десятках уничтоженных враждебных целей. Его заявление последовало после одной из самых масштабных атак РФ на мирные украинские города и села.

Главные тезисы

  • В этот раз Россия использовала 550 средств воздушного нападения.
  • Силы ПВО смогли обезвредить множество вражеских целей, однако нужна помощь союзников.

Украина существенно усиливает свою оборону

По словам украинского лидера, в разных уголках страны до сих пор продолжаются тушение пожаров и разбор завалов после нового воздушного нападения врага.

Зеленский обращает внимание международного сообщества на то, что это был один из самых масштабных воздушных ударов.

Воздушные силы ВСУ подтвердили, что Россия использовала 550 средств воздушного нападения: это были российско-иранские "шахеды", а также ракеты, в том числе баллистические.

Причем первые воздушные тревоги в наших городах и регионах вчера начались почти одновременно с началом обсуждения в медиа телефонного разговора Президента Трампа с Путиным. Россия еще раз демонстрирует, что не собирается заканчивать войну и террор. Только около 9 часов утра уже этих суток в Киеве был отбой воздушной тревоги. Жесткая, бессонная ночь.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства еще раз повторил, что именно Киев был главной мишенью этого российского удара.

Силы ПВО смогли успешно уничтожить 270 воздушных целей, еще 208 дронов были подавлены средствами РЭБ.

Начали работать дроны-перехватчики — десятки сбитых целей. Делаем все, чтобы развивать это направление защиты наших городов. И очень важно, чтобы сохранялась поддержка партнеров по защите от баллистики. «Петриоты» и ракеты для них — реальные защитники жизни, — добавил Зеленский.

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