Наши люди дома. Украина и РФ провели новый обмен пленными

4 июля глава государства Владимир Зеленский сообщил, что Украина спасла из плена еще одну группу защитников и гражданских лиц. Это произошло в рамках продолжения обменов согласно "Стамбульским договоренностям".

Украина продолжает спасать своих граждан из плена РФ

Наши люди дома. Большинство из них находились в российском плену еще с 2022 года. Сегодня возвращаются наши защитники, защищавшие Украину в разных регионах: Донетчина и Мариуполь, Луганщина, Харьковщина, Херсонщина. Это воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта. А также гражданские. Владимир Зеленский Президент Украины

Координационным штабом по обращению с военнопленными по поручению Владимира Зеленского возвращена из российской неволи группа Защитников из категории "раненые и тяжелобольные", а также "младшие 25 лет".

Стоит обратить внимание на то, что самому молодому освобожденному защитнику исполнилось всего 20 лет, самому старшему — 59 лет.

Более того, указано, что кроме солдат и сержантов удалось также освободить и офицеров.

Среди освобожденных сегодня снова оказались Защитники Мариуполя, которые содержались в неволе с 2022 года. Подавляющее большинство из находилось в плену более 3 лет.

Из российской неволи сегодня удалось освободить незаконно осужденных защитников и лишенных личной свободы гражданских украинцев. Поделиться

Что важно понимать, спасенные из неволи пройдут необходимое медицинское обследование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все причитающиеся выплаты за все время пребывания в неволе.