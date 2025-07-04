Наши люди дома. Украина и РФ провели новый обмен пленными
Категория
Украина
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Наши люди дома. Украина и РФ провели новый обмен пленными

Владимир Зеленский
Украина продолжает спасать своих граждан из плена РФ
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4 июля глава государства Владимир Зеленский сообщил, что Украина спасла из плена еще одну группу защитников и гражданских лиц. Это произошло в рамках продолжения обменов согласно "Стамбульским договоренностям".

Главные тезисы

  • Особенность этого обмена в том, что удалось вернуть военных, которых Россия приговорила к длительным срокам заключения.
  • Подавляющее большинство освобожденных находилось в плену более 3 лет.

Украина продолжает спасать своих граждан из плена РФ

Наши люди дома. Большинство из них находились в российском плену еще с 2022 года. Сегодня возвращаются наши защитники, защищавшие Украину в разных регионах: Донетчина и Мариуполь, Луганщина, Харьковщина, Херсонщина. Это воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта. А также гражданские.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Координационным штабом по обращению с военнопленными по поручению Владимира Зеленского возвращена из российской неволи группа Защитников из категории "раненые и тяжелобольные", а также "младшие 25 лет".

Стоит обратить внимание на то, что самому молодому освобожденному защитнику исполнилось всего 20 лет, самому старшему — 59 лет.

Более того, указано, что кроме солдат и сержантов удалось также освободить и офицеров.

Среди освобожденных сегодня снова оказались Защитники Мариуполя, которые содержались в неволе с 2022 года. Подавляющее большинство из находилось в плену более 3 лет.

Из российской неволи сегодня удалось освободить незаконно осужденных защитников и лишенных личной свободы гражданских украинцев.

Что важно понимать, спасенные из неволи пройдут необходимое медицинское обследование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все причитающиеся выплаты за все время пребывания в неволе.

Сегодняшний этап обмена состоялся с участием председателя Координационного штаба, начальника ГУР МО Украины, генерал-лейтенанта Кирилла Буданова.

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