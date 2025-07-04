Наши люди дома. Украина и РФ провели новый обмен пленными

4 июля глава государства Владимир Зеленский сообщил, что Украина спасла из плена еще одну группу защитников и гражданских лиц. Это произошло в рамках продолжения обменов согласно "Стамбульским договоренностям".
Главные тезисы
- Особенность этого обмена в том, что удалось вернуть военных, которых Россия приговорила к длительным срокам заключения.
- Подавляющее большинство освобожденных находилось в плену более 3 лет.
Украина продолжает спасать своих граждан из плена РФ
Координационным штабом по обращению с военнопленными по поручению Владимира Зеленского возвращена из российской неволи группа Защитников из категории "раненые и тяжелобольные", а также "младшие 25 лет".
Стоит обратить внимание на то, что самому молодому освобожденному защитнику исполнилось всего 20 лет, самому старшему — 59 лет.
Более того, указано, что кроме солдат и сержантов удалось также освободить и офицеров.
Среди освобожденных сегодня снова оказались Защитники Мариуполя, которые содержались в неволе с 2022 года. Подавляющее большинство из находилось в плену более 3 лет.
Что важно понимать, спасенные из неволи пройдут необходимое медицинское обследование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все причитающиеся выплаты за все время пребывания в неволе.
Сегодняшний этап обмена состоялся с участием председателя Координационного штаба, начальника ГУР МО Украины, генерал-лейтенанта Кирилла Буданова.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-