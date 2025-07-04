Наші люди вдома. Україна та РФ провели новий обмін полоненими
Категорія
Україна
Дата публікації

Наші люди вдома. Україна та РФ провели новий обмін полоненими

Володимир Зеленський
Україна продовжує рятувати своїх громадян з полону РФ

4 липня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що Україна врятувала з полону ще одну групу захисників та цивільних осіб. Це сталося в межах продовження обмінів згідно зі “Стамбульськими домовленостями”.

Головні тези:

  • Особливість цього обміну в тому, що вдалося повернути військових, яких Росія засудила до тривалих термінів ув'язнення.
  • Переважна більшість звільнених перебувала в полоні понад 3 роки. 

Україна продовжує рятувати своїх громадян з полону РФ

Наші люди вдома. Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року. Сьогодні повертаються наші захисники, які боронили Україну в різних регіонах: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту. А також цивільні.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Володимира Зеленського повернуто з російської неволі групу Оборонців з категорії “поранені і важкохворі”, а також “молодші 25 років”.

Варто звернути увагу на те, що наймолодшому звільненому захиснику виповнилося лише 20 років, найстаршому — 59 років.

Ба більше, вказано, що окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити і офіцерів.

Серед визволених сьогодні знову є Оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року. Переважна більшість звільнених перебувала в полоні понад 3 роки.

З російської неволі сьогодні вдалося звільнити незаконно засуджених Оборонців та позбавлених особистої свободи цивільних українців.

Що важливо розуміти, врятовані з неволі пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

Сьогоднішній етап обміну відбувся за участі голови Координаційного штабу, начальника ГУР МО України, генерал-лейтенанта Кирила Буданова.

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