Наші люди вдома. Україна та РФ провели новий обмін полоненими

4 липня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що Україна врятувала з полону ще одну групу захисників та цивільних осіб. Це сталося в межах продовження обмінів згідно зі “Стамбульськими домовленостями”.

Україна продовжує рятувати своїх громадян з полону РФ

Наші люди вдома. Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року. Сьогодні повертаються наші захисники, які боронили Україну в різних регіонах: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту. А також цивільні. Володимир Зеленський Президент України

Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Володимира Зеленського повернуто з російської неволі групу Оборонців з категорії “поранені і важкохворі”, а також “молодші 25 років”.

Варто звернути увагу на те, що наймолодшому звільненому захиснику виповнилося лише 20 років, найстаршому — 59 років.

Ба більше, вказано, що окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити і офіцерів.

Серед визволених сьогодні знову є Оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року. Переважна більшість звільнених перебувала в полоні понад 3 роки.

З російської неволі сьогодні вдалося звільнити незаконно засуджених Оборонців та позбавлених особистої свободи цивільних українців. Поширити

Що важливо розуміти, врятовані з неволі пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.