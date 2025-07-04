Наші люди вдома. Україна та РФ провели новий обмін полоненими

4 липня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що Україна врятувала з полону ще одну групу захисників та цивільних осіб. Це сталося в межах продовження обмінів згідно зі “Стамбульськими домовленостями”.
Головні тези:
- Особливість цього обміну в тому, що вдалося повернути військових, яких Росія засудила до тривалих термінів ув'язнення.
- Переважна більшість звільнених перебувала в полоні понад 3 роки.
Україна продовжує рятувати своїх громадян з полону РФ
Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Володимира Зеленського повернуто з російської неволі групу Оборонців з категорії “поранені і важкохворі”, а також “молодші 25 років”.
Варто звернути увагу на те, що наймолодшому звільненому захиснику виповнилося лише 20 років, найстаршому — 59 років.
Ба більше, вказано, що окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити і офіцерів.
Серед визволених сьогодні знову є Оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року. Переважна більшість звільнених перебувала в полоні понад 3 роки.
Що важливо розуміти, врятовані з неволі пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.
Сьогоднішній етап обміну відбувся за участі голови Координаційного штабу, начальника ГУР МО України, генерал-лейтенанта Кирила Буданова.
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