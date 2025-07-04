"Озброїти Україну до зубів". Республіканець Бейкон висунув Трампу чітку вимогу

Республіканець Дон Бейкон, який також є членом Палати представників США, публічно звернувся до президента Дональда Трампа після однієї з наймасштабніших атаки Росії на Україну. Він вимагає, щоб американський лідер змінив свою стратегію щодо РФ, поки не стало надто пізно.

Республіканець Бейкон розкритикував підхід Трампа

Американський політик звернув увагу на те, що нинішня стратегія президента США щодо РФ не працює.

Це підтверджує той факт, що російський диктатор Путін і його загарбницька армія лише посилюють терор проти України.

Пане президенте, ваша політика щодо Росії не працює. Поки ми ведемо переговори, Путін бомбить українські міста, — наголосив Дон Бейкон. Поширити

На цьому тлі він вирішив показати американцям фото наслідків російського удару по Києву, який був одним з наймасштабніших за весь період війни.

Ми та наші союзники повинні озброїти Україну до зубів і запровадити найжорсткіші санкції. Путін знущається з вас та Америки. Дон Бейкон Конгресмен-республіканець

Mr President, your policy towards Russia is not working. While we negotiate, Putin bombs Ukrainian cities. Here is Kyiv today. It is time to change strategy. We and our allies must arm Ukraine to the teeth & we need the toughest sanctions. Putin is mocking you and America. pic.twitter.com/Jc7ShlrWIN — Rep. Don Bacon 🇺🇸✈️🏍️⭐️🎖️ (@RepDonBacon) July 4, 2025

Варто також звернути увагу на те, що ще один конгресмен-республіканець Джо Вілсон, реагуючи на масовану атаку РФ на Україну, закликав зупинити Путіна і забезпечити Україну необхідними засобами для оборони.