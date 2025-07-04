"Озброїти Україну до зубів". Республіканець Бейкон висунув Трампу чітку вимогу
Категорія
Політика
Дата публікації

"Озброїти Україну до зубів". Республіканець Бейкон висунув Трампу чітку вимогу

Республіканець Бейкон розкритикував підхід Трампа
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Джерело:  online.ua

Республіканець Дон Бейкон, який також є членом Палати представників США, публічно звернувся до президента Дональда Трампа після однієї з наймасштабніших атаки Росії на Україну. Він вимагає, щоб американський лідер змінив свою стратегію щодо РФ, поки не стало надто пізно.

Головні тези:

  • Республіканець Бейкон вимагає озброїти Україну та запровадити жорсткі санкції проти Росії.
  • Армія РФ здійснила масштабну атаку на Україну, проте сили ППО зуміли знешкодити значну кількість ворожих цілей.

Республіканець Бейкон розкритикував підхід Трампа

Американський політик звернув увагу на те, що нинішня стратегія президента США щодо РФ не працює.

Це підтверджує той факт, що російський диктатор Путін і його загарбницька армія лише посилюють терор проти України.

Пане президенте, ваша політика щодо Росії не працює. Поки ми ведемо переговори, Путін бомбить українські міста, — наголосив Дон Бейкон.

На цьому тлі він вирішив показати американцям фото наслідків російського удару по Києву, який був одним з наймасштабніших за весь період війни.

Ми та наші союзники повинні озброїти Україну до зубів і запровадити найжорсткіші санкції. Путін знущається з вас та Америки.

Дон Бейкон

Дон Бейкон

Конгресмен-республіканець

Варто також звернути увагу на те, що ще один конгресмен-республіканець Джо Вілсон, реагуючи на масовану атаку РФ на Україну, закликав зупинити Путіна і забезпечити Україну необхідними засобами для оборони.

Що важливо розуміти, протягом ночі армія РФ атакувала Україну 550 засобами повітряного нападу. Сили ППО змогли знешкодити 478 ворожих цілей.

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