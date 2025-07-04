Сенатори розпочали розслідування проти Трампа — відома причина

Сенатори-демократи публічно оголосили, що почали розслідування проти президента США Дональда Трампа через його п'ятимісячну паузи в питанні посилення санкційного тиску на Росію.

Сенатори обурені діями Трампа щодо РФ

Цього разу рішуче діяти вирішили сенатори Джин Шахін, Елізабет Воррен і Кріс Кунс.

Демократи виступили зі спільною заявою, в якій вказано президент США має усі інструменти для посилення тиску на країну-агресорку, однак нічого не робить:

Ми будемо розслідувати цю втрачену можливість домогтися припинення цієї війни, — пообіцяли сенатори. Поширити

Демократи закликають не ігнорувати той факт, що відсутність нових санкцій з боку США дає можливість російському диктатору Володимиру Путіну продовжувати війну проти України.

Сенатори дійшли висновку, що Трамп не може та не хоче зупиняти терор з боку РФ.