Сенатори розпочали розслідування проти Трампа — відома причина

Сенатори-демократи публічно оголосили, що почали розслідування проти президента США Дональда Трампа через його п'ятимісячну паузи в питанні посилення санкційного тиску на Росію.
Головні тези:
- Демократи закликають президента вжити дієві заходи посилення тиску на країну-агресорку.
- Їх також турбує той факт, що Трамп почав скасовувати санкції проти РФ.
Сенатори обурені діями Трампа щодо РФ
Цього разу рішуче діяти вирішили сенатори Джин Шахін, Елізабет Воррен і Кріс Кунс.
Демократи виступили зі спільною заявою, в якій вказано президент США має усі інструменти для посилення тиску на країну-агресорку, однак нічого не робить:
Демократи закликають не ігнорувати той факт, що відсутність нових санкцій з боку США дає можливість російському диктатору Володимиру Путіну продовжувати війну проти України.
Сенатори дійшли висновку, що Трамп не може та не хоче зупиняти терор з боку РФ.
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