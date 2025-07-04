Сенатори розпочали розслідування проти Трампа — відома причина
Категорія
Економіка
Дата публікації

Сенатори розпочали розслідування проти Трампа — відома причина

Трамп і Венс
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Джерело:  The Hill

Сенатори-демократи публічно оголосили, що почали розслідування проти президента США Дональда Трампа через його п'ятимісячну паузи в питанні посилення санкційного тиску на Росію. 

Головні тези:

  • Демократи закликають президента вжити дієві заходи посилення тиску на країну-агресорку.
  • Їх також турбує той факт, що Трамп почав скасовувати санкції проти РФ.

Сенатори обурені діями Трампа щодо РФ

Цього разу рішуче діяти вирішили сенатори Джин Шахін, Елізабет Воррен і Кріс Кунс.

Демократи виступили зі спільною заявою, в якій вказано президент США має усі інструменти для посилення тиску на країну-агресорку, однак нічого не робить:

Ми будемо розслідувати цю втрачену можливість домогтися припинення цієї війни, — пообіцяли сенатори.

Демократи закликають не ігнорувати той факт, що відсутність нових санкцій з боку США дає можливість російському диктатору Володимиру Путіну продовжувати війну проти України.

Сенатори дійшли висновку, що Трамп не може та не хоче зупиняти терор з боку РФ.

Вони закликали адміністрацію Трампа забезпечити дотримання чинних санкцій проти Москви, зокрема відновити стандартні санкції щодо організацій, які підтримують оборонну промисловість Росії. Вони також закликали США приєднатися до своїх європейських партнерів і посилити санкції, щоб змусити Кремль сісти за стіл переговорів.

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