Трамп визнав свій провал під час переговорів з Путіним

Американський лідер Дональд Трамп відверто зізнався, що залишився невдоволеним результатами телефонних перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним. Ба більше, президент США додав, що намагався добитися бодай якогось поступу, однак зазнав невдачі.
Головні тези:
- Телефонна розмова між Трампом і Путіним не призвела до угоди про припинення війни в Україні.
- Президент США поки не пояснив, що планує робити далі.
Трамп не зміг переконати Путіна
Про результати своїх переговорів з російським диктатором президент США розповів під час спілкування з журналістами на авіабазі "Ендрюс" у Вашингтоні
Журналісти поцікавилися в Дональда Трампа, чи зміг він врешті-решт після спілкування з Путіним наблизитися до укладення угоди про припинення вогню в Україні.
Очільник Білого дому визнав, що його намагання й цього разу виявилися безуспішними:
Як уже згадувалося раніше, російський диктатор Володимир Путін нещодавно заявив, що на 3 липня у нього заплановані телефонні переговори з американським лідером Дональдом Трампом.
Згодом президент США офіційно підтвердив телефонну розмову з Путіним, яка мала відбутися о 10:00 за часом США (17:00 за Києвом).
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