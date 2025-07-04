Трамп визнав свій провал під час переговорів з Путіним
Категорія
Політика
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Трамп визнав свій провал під час переговорів з Путіним

Трамп не зміг переконати Путіна
Джерело:  online.ua

Американський лідер Дональд Трамп відверто зізнався, що залишився невдоволеним результатами телефонних перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним. Ба більше, президент США додав, що намагався добитися бодай якогось поступу, однак зазнав невдачі.

Головні тези:

  • Телефонна розмова між Трампом і Путіним не призвела до угоди про припинення війни в Україні.
  • Президент США поки не пояснив, що планує робити далі.

Трамп не зміг переконати Путіна

Про результати своїх переговорів з російським диктатором президент США розповів під час спілкування з журналістами на авіабазі "Ендрюс" у Вашингтоні

Журналісти поцікавилися в Дональда Трампа, чи зміг він врешті-решт після спілкування з Путіним наблизитися до укладення угоди про припинення вогню в Україні.

Очільник Білого дому визнав, що його намагання й цього разу виявилися безуспішними:

У нас був дзвінок. Це була досить довга розмова. Ми говорили про багато речей, в тому числі про Іран, а також, як ви знаєте, про війну з Україною, і я не в захваті від неї. Я не досягнув жодного прогресу з ними сьогодні взагалі.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Як уже згадувалося раніше, російський диктатор Володимир Путін нещодавно заявив, що на 3 липня у нього заплановані телефонні переговори з американським лідером Дональдом Трампом.

Згодом президент США офіційно підтвердив телефонну розмову з Путіним, яка мала відбутися о 10:00 за часом США (17:00 за Києвом).

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