Американский лидер Дональд Трамп откровенно признался, что остался недоволен результатами телефонных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Более того, президент США добавил, что пытался добиться хоть какого-то прогресса, однако потерпел неудачу.

Трамп не смог убедить Путина

О результатах своих переговоров с российским диктатором президент США рассказал во время общения с журналистами на авиабазе Эндрюс в Вашингтоне.

Журналисты поинтересовались у Дональда Трампа, смог ли он наконец после общения с Путиным приблизиться к заключению соглашения о прекращении огня в Украине.

Глава Белого дома признал, что его попытки и на этот раз оказались безуспешными:

У нас был звонок. Это был довольно долгий разговор. Мы говорили о многих вещах, в том числе об Иране, а также, как вы знаете, о войне с Украиной, и я не в восторге от нее. Я не добился ни одного прогресса с ними сегодня вообще. Дональд Трамп Президент США

Как уже упоминалось ранее, российский диктатор Владимир Путин недавно заявил, что на 3 июля у него намечены телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.