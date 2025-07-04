Трамп признал свой провал во время переговоров с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп откровенно признался, что остался недоволен результатами телефонных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Более того, президент США добавил, что пытался добиться хоть какого-то прогресса, однако потерпел неудачу.
Главные тезисы
- Телефонный разговор между Трампом и Путиным не привел к соглашению о прекращении войны в Украине.
- Президент США пока не объяснил, что планирует делать дальше.
Трамп не смог убедить Путина
О результатах своих переговоров с российским диктатором президент США рассказал во время общения с журналистами на авиабазе Эндрюс в Вашингтоне.
Журналисты поинтересовались у Дональда Трампа, смог ли он наконец после общения с Путиным приблизиться к заключению соглашения о прекращении огня в Украине.
Глава Белого дома признал, что его попытки и на этот раз оказались безуспешными:
Как уже упоминалось ранее, российский диктатор Владимир Путин недавно заявил, что на 3 июля у него намечены телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.
Впоследствии президент США официально подтвердил телефонный разговор с Путиным, который должен был состояться в 10:00 по времени США (17:00 по Киеву).
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