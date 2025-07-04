Сенаторы начали расследование против Трампа — известна причина
Категория
Экономика
Дата публикации

Сенаторы начали расследование против Трампа — известна причина

Сенаторы возмущены действиями Трампа в отношении РФ
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Источник:  The Hill

Сенаторы-демократы публично объявили, что начали расследование против президента США Дональда Трампа из-за его пятимесячной паузы в вопросе усиления санкционного давления на Россию.

Главные тезисы

  • Демократы призывают президента принять действенные меры по усилению давления на страну-агрессорку.
  • Их также беспокоит тот факт, что Трамп начал отменять санкции против РФ.

Сенаторы возмущены действиями Трампа в отношении РФ

В этот раз решительно действовать решили сенаторы Джин Шахин, Элизабет Уоррен и Крис Кунс.

Демократы выступили с общим заявлением, в котором указан президент США имеет все инструменты для усиления давления на страну-агрессорку, однако ничего не делает:

Мы будем расследовать эту упущенную возможность добиться прекращения этой войны, — пообещали сенаторы.

Демократы призывают не игнорировать тот факт, что отсутствие новых санкций со стороны США позволяет российскому диктатору Владимиру Путину продолжать войну против Украины.

Сенаторы пришли к выводу, что Трамп не может и не хочет останавливать террор со стороны РФ.

Они призвали администрацию Трампа обеспечить соблюдение действующих санкций против Москвы, в том числе восстановить стандартные санкции в отношении организаций, поддерживающих оборонную промышленность России. Они также призвали США присоединиться к своим европейским партнерам и усилить санкции, чтобы вынудить Кремль сесть за стол переговоров.

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