Сенаторы начали расследование против Трампа — известна причина

Сенаторы-демократы публично объявили, что начали расследование против президента США Дональда Трампа из-за его пятимесячной паузы в вопросе усиления санкционного давления на Россию.
Главные тезисы
- Демократы призывают президента принять действенные меры по усилению давления на страну-агрессорку.
- Их также беспокоит тот факт, что Трамп начал отменять санкции против РФ.
Сенаторы возмущены действиями Трампа в отношении РФ
В этот раз решительно действовать решили сенаторы Джин Шахин, Элизабет Уоррен и Крис Кунс.
Демократы выступили с общим заявлением, в котором указан президент США имеет все инструменты для усиления давления на страну-агрессорку, однако ничего не делает:
Демократы призывают не игнорировать тот факт, что отсутствие новых санкций со стороны США позволяет российскому диктатору Владимиру Путину продолжать войну против Украины.
Сенаторы пришли к выводу, что Трамп не может и не хочет останавливать террор со стороны РФ.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-