Сенаторы начали расследование против Трампа — известна причина

Сенаторы-демократы публично объявили, что начали расследование против президента США Дональда Трампа из-за его пятимесячной паузы в вопросе усиления санкционного давления на Россию.

Сенаторы возмущены действиями Трампа в отношении РФ

В этот раз решительно действовать решили сенаторы Джин Шахин, Элизабет Уоррен и Крис Кунс.

Демократы выступили с общим заявлением, в котором указан президент США имеет все инструменты для усиления давления на страну-агрессорку, однако ничего не делает:

Мы будем расследовать эту упущенную возможность добиться прекращения этой войны, — пообещали сенаторы. Поделиться

Демократы призывают не игнорировать тот факт, что отсутствие новых санкций со стороны США позволяет российскому диктатору Владимиру Путину продолжать войну против Украины.

Сенаторы пришли к выводу, что Трамп не может и не хочет останавливать террор со стороны РФ.