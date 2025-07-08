Российские оппозиционные СМИ обращают внимание на то, что дефицит федерального бюджета страны-агрессорки РФ по итогам первого полугодия 2025 составил 3,7 трлн руб. (47 млрд долл.) или 1,7% ВВП страны. Эти данные официально обнародовал Минфин России.

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Аналитики обращают внимание на то, что объем дефицита бюджета в шесть раз больше, чем в первом полугодии 2024 г. (0,6 трлн руб., или 0,3% ВВП).

Кроме того, указано, в течение прошлого месяца дефицит вырос еще на 300 млрд руб.

При этом расходы федерального бюджета РФ за шесть месяцев составили 21,3 трлн рублей (обновленный план в год — 42,3 трлн руб.). В то же время доходы составляли 17,6 трлн рублей (план в год — 38,5 трлн руб.). Поделиться

Стоит также отметить, что недавно страна-агрессорка пересмотрела закон о бюджете на 2025 год из-за падения нефтегазовых поступлений.

Таким образом, она увеличила расходы на 0,8 трлн рублей и сократила доходы на 1,8 трлн.