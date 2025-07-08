Дефицит бюджета России увеличился в шесть раз
Категория
Экономика
Дата публикации

Дефицит бюджета России увеличился в шесть раз

Экономические проблемы России продолжают обостряться
Читати українською
Источник:  online.ua

Российские оппозиционные СМИ обращают внимание на то, что дефицит федерального бюджета страны-агрессорки РФ по итогам первого полугодия 2025 составил 3,7 трлн руб. (47 млрд долл.) или 1,7% ВВП страны. Эти данные официально обнародовал Минфин России.

Главные тезисы

  • Бюджетные проблемы России начали активно нарастать из-за снижения нефтегазовых поступлений.
  • Страна-агрессорка не может игнорировать увеличение расходов и сокращение доходов.

Экономические проблемы России продолжают обостряться

Аналитики обращают внимание на то, что объем дефицита бюджета в шесть раз больше, чем в первом полугодии 2024 г. (0,6 трлн руб., или 0,3% ВВП).

Кроме того, указано, в течение прошлого месяца дефицит вырос еще на 300 млрд руб.

При этом расходы федерального бюджета РФ за шесть месяцев составили 21,3 трлн рублей (обновленный план в год — 42,3 трлн руб.). В то же время доходы составляли 17,6 трлн рублей (план в год — 38,5 трлн руб.).

Стоит также отметить, что недавно страна-агрессорка пересмотрела закон о бюджете на 2025 год из-за падения нефтегазовых поступлений.

Таким образом, она увеличила расходы на 0,8 трлн рублей и сократила доходы на 1,8 трлн.

В итоге только за последние 6 месяцев дефицит федерального бюджета приблизился к показателю, запланированному на конец года (3,8 трлн рублей, или 1,7% ВВП).

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Самые жесткие санкции против РФ. Что известно о новом плане ЕС
Что задумала Европа
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Переговоры Зеленского и Трампа — неожиданные подробности от инсайдеров
Трамп утверждает, что не останавливал помощь для Украины
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сырский отметил на восстановлении позиций ВСУ на Курщине и Белгородщине
Генштаб ВСУ
Сырский описал ситуацию на фронте

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?