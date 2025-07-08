Российские оппозиционные СМИ обращают внимание на то, что дефицит федерального бюджета страны-агрессорки РФ по итогам первого полугодия 2025 составил 3,7 трлн руб. (47 млрд долл.) или 1,7% ВВП страны. Эти данные официально обнародовал Минфин России.
Главные тезисы
- Бюджетные проблемы России начали активно нарастать из-за снижения нефтегазовых поступлений.
- Страна-агрессорка не может игнорировать увеличение расходов и сокращение доходов.
Экономические проблемы России продолжают обостряться
Аналитики обращают внимание на то, что объем дефицита бюджета в шесть раз больше, чем в первом полугодии 2024 г. (0,6 трлн руб., или 0,3% ВВП).
Кроме того, указано, в течение прошлого месяца дефицит вырос еще на 300 млрд руб.
Стоит также отметить, что недавно страна-агрессорка пересмотрела закон о бюджете на 2025 год из-за падения нефтегазовых поступлений.
Таким образом, она увеличила расходы на 0,8 трлн рублей и сократила доходы на 1,8 трлн.
В итоге только за последние 6 месяцев дефицит федерального бюджета приблизился к показателю, запланированному на конец года (3,8 трлн рублей, или 1,7% ВВП).
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