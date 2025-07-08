Дефіцит бюджету Росії збільшився вшестеро
Категорія
Економіка
Дата публікації

Дефіцит бюджету Росії збільшився вшестеро

Економічні проблеми Росії продовжують загострюватися
Джерело:  online.ua

Російські опозиційні ЗМІ звертають увагу на те, що дефіцит федерального бюджету країни-агресорки РФ за підсумками першого півріччя 2025 року становив 3,7 трлн руб. (47 млрд дол) або 1,7% ВВП країни. Ці дані офіційно оприлюднив Мінфін Росії.

Головні тези:

  • Бюджетні проблеми Росії почали активно наростати через зниження нафтогазових надходжень,.
  • Країна-агресорка не може ігнорувати збільшення видатків та скорочення доходів.

Економічні проблеми Росії продовжують загострюватися

Аналітики звертають увагу на те, що обсяг дефіциту бюджету у шість разів більший, ніж у першому півріччі 2024 року (0,6 трлн руб., або 0,3% ВВП).

Окрім того, наголошується, протягом минулого місяця року дефіцит зріс ще на 300 млрд руб.

При цьому видатки федерального бюджету РФ за шість місяців становили 21,3 трлн рублів (оновлений план на рік — 42,3 трлн руб.). Водночас доходи становили 17,6 трлн рублів (план на рік — 38,5 трлн руб.).

Варто також зазначити, що не так давно країна-агресорка переглянула закон про бюджет на 2025 рік через падіння нафтогазових надходжень.

Таким чином вона збільшила видатки на 0,8 трлн рублів та скоротила доходи на 1,8 трлн.

У результаті лише як протягом останніх 6 місяців дефіцит федерального бюджету наблизився до показника, запланованого на кінець року (3,8 трлн рублів, або 1,7% ВВП).

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Найжорсткіші санкції проти РФ. Що відомо про новий план ЄС
ЄС
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Переговори Зеленського та Трампа — неочікувані подробиці від інсайдерів
Зеленський і Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сирський наголосив на відновленні позицій ЗСУ на Курщині та Бєлгородщині
Генштаб ЗСУ
Сирський описав ситуацію на фронті

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?