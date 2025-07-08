Російські опозиційні ЗМІ звертають увагу на те, що дефіцит федерального бюджету країни-агресорки РФ за підсумками першого півріччя 2025 року становив 3,7 трлн руб. (47 млрд дол) або 1,7% ВВП країни. Ці дані офіційно оприлюднив Мінфін Росії.
Головні тези:
- Бюджетні проблеми Росії почали активно наростати через зниження нафтогазових надходжень,.
- Країна-агресорка не може ігнорувати збільшення видатків та скорочення доходів.
Економічні проблеми Росії продовжують загострюватися
Аналітики звертають увагу на те, що обсяг дефіциту бюджету у шість разів більший, ніж у першому півріччі 2024 року (0,6 трлн руб., або 0,3% ВВП).
Окрім того, наголошується, протягом минулого місяця року дефіцит зріс ще на 300 млрд руб.
Варто також зазначити, що не так давно країна-агресорка переглянула закон про бюджет на 2025 рік через падіння нафтогазових надходжень.
Таким чином вона збільшила видатки на 0,8 трлн рублів та скоротила доходи на 1,8 трлн.
У результаті лише як протягом останніх 6 місяців дефіцит федерального бюджету наблизився до показника, запланованого на кінець року (3,8 трлн рублів, або 1,7% ВВП).
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