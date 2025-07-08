Російські опозиційні ЗМІ звертають увагу на те, що дефіцит федерального бюджету країни-агресорки РФ за підсумками першого півріччя 2025 року становив 3,7 трлн руб. (47 млрд дол) або 1,7% ВВП країни. Ці дані офіційно оприлюднив Мінфін Росії.

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Аналітики звертають увагу на те, що обсяг дефіциту бюджету у шість разів більший, ніж у першому півріччі 2024 року (0,6 трлн руб., або 0,3% ВВП).

Окрім того, наголошується, протягом минулого місяця року дефіцит зріс ще на 300 млрд руб.

При цьому видатки федерального бюджету РФ за шість місяців становили 21,3 трлн рублів (оновлений план на рік — 42,3 трлн руб.). Водночас доходи становили 17,6 трлн рублів (план на рік — 38,5 трлн руб.). Поширити

Варто також зазначити, що не так давно країна-агресорка переглянула закон про бюджет на 2025 рік через падіння нафтогазових надходжень.

Таким чином вона збільшила видатки на 0,8 трлн рублів та скоротила доходи на 1,8 трлн.