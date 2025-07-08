Переговори Зеленського та Трампа — неочікувані подробиці від інсайдерів
Категорія
Політика
Дата публікації

Переговори Зеленського та Трампа — неочікувані подробиці від інсайдерів

Зеленський і Трамп
Джерело:  The Wall Street Journal

 Як вдалося дізнатися виданню The Wall Street Journal, американський лідер Дональд Трамп під час останніх телефонних перемовин з українським лідером Володимиром Зеленським переконував, що блокування допомоги США для України відбулося не за його наказом.

Головні тези:

  • Трамп заперечує власну причетність до паузи у постачанні допомоги для України.
  • Пентагон уже розпочав надання додаткової зброї Києву.

Трамп стверджує, що не зупиняв допомогу для України

За словами журналістів, вони поспілкувалися з американськими чиновниками, які обізнані з перебігом розмови американського й українського президентів 4 липня.

Інсайдери видання підтвердили, що Дональд Трамп категорично заперечував особисту причетність до паузи з постачанням Україні погодженої раніше допомоги.

Зокрема, очільник Білого дому заявив українському колезі, що "не є відповідальним" за призупинення постачання допомоги.

Окрім того, Дональд Трамп повідомив Зеленському, що наказав провести переоцінку запасів на збройових складах Міноборони США після завданих ударів по Ірану, однак не розпоряджався заморожувати постачання зброї для Києва.

Що важливо розуміти, 7 липня президент США офіційно підтвердив, що вирішив надати Україні ще більше зброї, щоб вона могла захиститися від російських атак.

Ми надішлемо ще більше зброї. Ми змушені це зробити. Вони повинні мати змогу захистити себе. Зараз по них завдають дуже потужних ударів. Ми будемо змушені надсилати більше зброї.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

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